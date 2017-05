Door Sander van Voorst, woensdag 24 mei 2017 10:00, 25 reacties • Feedback

Submitter: Euronitwit

Het Canadese bedrijf AgileBits heeft onlangs een nieuwe functie aan zijn wachtwoordmanager 1Password toegevoegd. Het gaat om een reismodus, waarmee gebruikers bepaalde wachtwoorden kunnen aanwijzen die ze op reis willen gebruiken. De rest verdwijnt dan tijdelijk.

Volgens AgileBits moet de functie reizigers beschermen tegen ongewilde doorzoekingen, bijvoorbeeld bij grensovergangen. Doordat bepaalde gevoelige informatie tijdelijk verwijderd kan worden, kan deze ook niet tijdens een doorzoeking van de telefoon gevonden worden, aldus het bedrijf. De functie is alleen beschikbaar voor personen die een abonnement hebben afgesloten voor de dienst.

Met de functie kunnen gebruikers een wachtwoordkluis aanwijzen die wordt aangemerkt als safe for travel. Daarin kunnen ze wachtwoorden onderbrengen die ze willen meenemen op reis. Door vervolgens de reisfunctie in te schakelen, worden de overige kluizen van alle gesynchroniseerde apparaten verwijderd. Dit geldt voor de bestanden en de encryptiesleutels. Op die manier valt het niet op dat bepaalde informatie ontoegankelijk is gemaakt, aldus het bedrijf. Als de reismodus weer uitgeschakeld wordt, worden de verwijderde kluizen teruggezet.

Op een ondersteuningspagina is te zien hoe de reismodus in te schakelen is. Daar is te zien dat de modus via de webinterface geactiveerd moet worden. 1Password is een wachtwoordmanager, waarmee gebruikers hun wachtwoorden in een beveiligde kluis kunnen opslaan. De software kan daarnaast wachtwoorden genereren. Daarmee is het niet meer nodig om wachtwoorden te onthouden en is het eenvoudiger om een uniek wachtwoord per dienst te gebruiken. Tweakers publiceerde eerder een overzicht van verschillende varianten.