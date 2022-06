1Password voor browser krijgt biometrische authenticatie en donkere modus

De browserextensie van wachtwoordmanager 1Password krijgt ondersteuning voor biometrische authenticatie via Touch ID, Windows Hello en een aantal biometrische systemen voor Linux. Daarnaast komt er een donkere modus.

Op zijn eigen blog meldt 1Password dat ondersteuning voor Touch ID en Windows Hello de meestgevraagde feature van gebruikers was. Zij kunnen vanaf nu biometrische authenticatie gebruiken als 1Password vergrendeld is. Voor het gebruik van deze feature moet ook de desktop-app geïnstalleerd zijn.

Verder is vanaf nu een donkere modus beschikbaar voor 1Password in de browser. Dit donkere thema is niet alleen aanwezig bij pop-ups van de wachtwoordmanager, maar ook bij suggesties op de verschillende webpagina's.

Ook is het proces vernieuwd om een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord voor de verschillende accounts op te slaan. In de nieuwe versie is meteen alles zichtbaar wat per account wordt toegevoegd en zullen wachtwoordsuggesties gedaan worden die passen bij de eisen van de website.

De vernieuwingen in de vorm van versie 2.0 komen automatisch via een update beschikbaar voor mensen die de wachtwoordmanager al gebruiken via de browser. Deze extensie heette voorheen 1Password X.