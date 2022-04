1Password integreert Fastmail-dienst om e-mailadres te verbergen

1Password heeft een dienst van Fastmail om e-mailadressen te verbergen geïntegreerd in zijn software. Gebruikers van 1Password kunnen als ze ook een abonnement bij Fastmail nemen accounts aanmaken zonder hun eigen e-mailadres te openbaren.

1Password noemt de functie Masked Email en die komt voort uit een samenwerking met Fastmail. De functie stelt gebruikers in staat om accounts aan te maken op websites, zonder dat ze hun e-mailadres prijsgeven. Bij het aanmaken van een account wordt er een Fastmail-alias aangemaakt en alle mail die daarnaar wordt verzonden, komt terecht in de Fastmail-inbox van de gebruiker. Het is ook mogelijk om die mails door te laten sturen naar een andere mailprovider.

Aliassen die zijn aangemaakt verdwijnen niet, behalve als ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd. Daardoor is de dienst geschikt voor accounts op websites die langdurig worden gebruikt. Om gebruik te maken van de functie moeten 1Password-gebruikers ook een Fastmail-abonnement hebben. Dat kost 3 dollar per maand met 2GB opslagruimte voor e-mails. Er zijn ook abonnementen van 5 en 9 dollar per maand, respectievelijk met 30GB en 100GB opslagruimte en meer geavanceerde functies.