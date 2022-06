1Password brengt functie uit die beheerders meer info geeft over gebruikers

Wachtwoordmanager 1Password brengt een functie uit voor zakelijke gebruikers waarmee beheerders kunnen zien of medewerkers kwetsbare situaties of zwakke wachtwoorden hebben. Insights is vergelijkbaar met de Watchtower-functie, maar dan voor gebruikers binnen bedrijven.

Insights is een dashboard voor 1Password Business-gebruikers, specifiek voor de beheerders van een zakelijke omgeving. In dat dashboard kunnen beheerders veel soorten informatie zien die in de meeste gevallen al op een of andere manier elders vindbaar is. Zo zit er een integratie met Have I Been Pwned in 1Password waarmee gebruikers kunnen controleren of hun wachtwoord in een bekend datalek heeft gezeten. In Insights kunnen beheerders dat zien van alle aangesloten e-mailadressen vanaf een bepaald domein. Ook kunnen beheerders zien of gebruikers een zwak wachtwoord gebruiken of dat er een zwak wachtwoord in een gedeelde kluis staat. Ze kunnen het wachtwoord zelf niet zien, maar 1Password kan dat aangeven op basis van de opbouw van een wachtwoord of dat af te zetten tegen een lijst met bekende, gelekte wachtwoorden.

Beheerders kunnen gebruikers notificaties sturen als ze denken dat die ergens een update over moeten krijgen, bijvoorbeeld als ze de dienst niet genoeg gebruiken of als er een wachtwoordlek wordt gedetecteerd. Veel van de nieuwe features zijn niet helemaal nieuw; zaken zoals de breach-checker of de wachtwoordcontrole zitten ook al in Watchtower, een 1Password-functie voor individuele gebruikers.

Naast deze functies kunnen beheerders ook zien hoe 1Password binnen organisaties gebruikt worden. Ze kunnen zien wie er naast een gedeelde kluis ook de privékluis gebruikt en wie niet en wanneer gebruikers voor het laatst zijn ingelogd. Ook krijgen gebruikers een kortingscode om 1Password Families te gebruiken, waarbij beheerders kunnen zien wie die code inwisselt. Al die rapporten zijn maandelijks uit te draaien voor rapportage- en compliance-doeleinden.