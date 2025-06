1Password start in de zomer met passkeys voor wachtwoordloze authenticatie

1Password gaat vanaf de zomer van dit jaar passkeys ondersteunen om wachtwoordloze authenticatie mogelijk te maken. Het bedrijf achter de wachtwoordmanager gaf vorig jaar nog aan dat deze ondersteuning 'begin 2023' beschikbaar zou komen.

1Password stelt dat de komende ondersteuning van passkeys niet op een beter moment kan komen, waarbij het bedrijf aanstipt dat aanvallen op basis van iemands credentials alleen maar vaker voorkomen en dat het in 2022 zeldzaam was dat er een maand voorbij ging zonder dat een bekende dienst of identiteit te maken had met een geslaagde aanval. In november vorig jaar zei het bedrijf nog dat de ondersteuning voor passkeys begin dit jaar zou volgen; het bedrijf zegt niet waarom dat kennelijk is uitgesteld tot de zomer.

Passkeys kunnen het gebruik van wachtwoorden vervangen, doordat ze werken met unieke digitale keys die lokaal op een apparaat worden opgeslagen. 1Password zegt dat de passkeys uitgaan van dezelfde beveiligingsbasis als de Secret Key, zonder dat een wachtwoord nodig is. De functie wordt ondersteund op meerdere platforms, waartussen passkeys gesynchroniseerd kunnen worden.

In mei vorig jaar werden passkeys geïntroduceerd door de FIDO Alliance. De feature moet wachtwoorden vervangen door de authenticatie van een apparaat zelf, zoals Face ID op iPhones of het scannen van vingerafdrukken.