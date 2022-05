Techbedrijven gaan wachtwoordloze authenticatie via FIDO in software plaatsen

Google, Apple en Microsoft gaan in het komende jaar verschillende soorten software voorzien van het FIDO-protocol. Onder andere Android, Chrome, iOS, macOS, Safari, Windows en Edge krijgen ondersteuning voor authenticatie en inloggen zonder wachtwoorden.

De bedrijven achter 'alle grote apparaatplatformen' hebben het voornemen om in het komende jaar de FIDO-sign-in-standaard te implementeren in hun software. Die komt in ieder geval in Android en Chrome, schrijft Google. Apple en Microsoft doen doen ook mee met het voornemen door de standaard te implementeren in besturingssystemen iOS en macOS, en in browsers Safari en Edge. Het is nog niet bekend op welke termijn dat precies per aanbieder moet gebeuren, maar de bedrijven hebben het over 'in het komende jaar'.

De software krijgt op dat moment ondersteuning voor de FIDO-standaard, die ontworpen is door de FIDO Alliance. FIDO, of Fast IDentity Online, is een authenticatiestandaard. De makers hopen in de toekomst via de FIDO-standaard wachtwoordloze authenticatie mogelijk te maken. Google schrijft dat de nieuwe samenwerking als doel heeft om dat in de toekomst voor in de browsers en besturingssystemen te doen. "De implementatie van FIDO-standaarden versimpelt log-ins op apparaten, websites en applicaties, ongeacht het platform, zonder de noodzaak voor een individueel wachtwoord", schrijft het bedrijf.

Met name grote techbedrijven werken al jaren aan de mogelijkheid om wachtwoordloos in te loggen. Tweakers schreef daar al in 2019 een achtergrondartikel over. Google noemt als voorbeeld een mogelijkheid om een telefoon te ontgrendelen om in te loggen bij een website of app. "De telefoon slaat dan een FIDO-passkey op die wordt gebruikt om je online account te ontgrendelen. Zo'n passkey maakt inloggen veel veiliger omdat het is gebaseerd op publickeycryptografie. Zelfs als je je telefoon kwijtraakt, wordt je passkey gesynchroniseerd met een nieuwe telefoon."