Google voegt wachtwoordloos inloggen met passkeys toe aan Google-accounts

Google voegt ondersteuning voor passkeys toe aan Google-accounts. Een passkey is een implementatie van het FIDO-protocol om in te loggen zonder gebruik te hoeven maken van een wachtwoord of tweestapsverificatie.

Googles toegangssleutels-instelling op Android

De functie is meteen toegevoegd en kan worden geactiveerd in de 'Beveiliging'-sectie van de Google-accountinstellingen. Onder 'Inloggen bij Google' staat de optie 'Passkeys', of 'Toegangssleutels'. Hiermee is het mogelijk om in te loggen op Google-diensten met een vingerafdruk, pincode of gezichtsscan. Deze mogelijkheid werkt op 'alle grote platforms en browsers', aldus Google.

Gebruikers kunnen voor elk apparaat dat ze bezitten een unieke passkey aanmaken. Voor sommige apparaten is het mogelijk om een back-up te maken, zodat de authenticatiesleutel ook toegankelijk is op andere apparaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Apple-apparaten die gesynchroniseerd zijn met hetzelfde iCloud-account, laat Google weten. Hierdoor wordt het voor gebruikers die hun toestellen verliezen, mogelijk om op een nieuw toestel in te loggen via het FIDO-protocol. Daarnaast is het mogelijk om op een nieuw apparaat eenmalig in te loggen met een passkey van een ander apparaat. Dit werkt alleen als dat andere apparaat in de buurt ligt en ontgrendeld is.

Volgens Google is het gebruik van passkeys veiliger en handiger dan wachtwoorden en tweestapsverificatie. Doordat de toegangssleutels enkel aanwezig zijn op het apparaat van de gebruiker, beschermen ze beter tegen phishing dan de meeste 2fa-methodes, stelt het bedrijf. Wachtwoorden blijven nog wel bestaan, voor het geval er een apparaat gebruikt wordt dat nog geen ondersteuning biedt voor passkeys. Google zegt niet of het de bedoeling is dat andere inlogmethodes op termijn zullen verdwijnen.

Google kondigde een jaar geleden samen met Apple en Microsoft aan te werken aan de implementatie van wachtwoordloze authenticatie via FIDO. Sindsdien heeft het bedrijf al passkeys toegevoegd aan Chrome en Google Play.