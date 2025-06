Google maakt darkwebscanning breed beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers

Google maakt de darkwebscanner in Gmail algemeen beschikbaar. Voorheen was deze functie alleen beschikbaar voor Google One-abonnees in de Verenigde Staten. Dat laatste blijft nu het geval, maar Google zegt dat darkwebscanning 'binnenkort' ook buiten de VS beschikbaar komt.

Met de darkwebscanner kunnen gebruikers kijken of hun persoonlijke gegevens op het darkweb voorkomen. De scanner kan zoeken naar namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en burgerservicenummers. Gebruikers van de dienst kunnen aangeven welke informatie ze willen laten controleren en krijgen dan een melding wanneer hun informatie op het darkweb wordt gevonden. Google beheert al jaren een eigen database voor het verzamelen van darkwebinformatie.

Volgens Google komt de darkwebscanning binnenkort buiten de VS beschikbaar, ook voor Google-gebruikers die geen Google One-abonnement hebben. Google wil naar eigen zeggen met de nieuwe functie identiteitsfraude tegengaan.

Google kondigde de feature aan tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. Daar presenteerde het bedrijf ook een nieuwe functie voor Google Drive. Dat krijgt een nieuwe weergave die het gemakkelijker zou moeten maken om bestanden te scheiden en beoordelen. Daarmee zou het als gebruiker makkelijker moeten worden om te beslissen wat wel een geen spam is. Niet alleen Google Drive heeft een nieuwe functie; zo krijgt Google Maps de optie om de zoekgeschiedenis direct vanuit de zoekbalk te verwijderen. Voorheen was dit alleen mogelijk via het web- en app-activiteitenmenu.