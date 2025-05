Student ontwikkelt AI-model dat darkwebmarktplaatsen kan analyseren

Een masterstudent van de Jheronimus Academy of Data Science heeft in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut AI-modellen ontwikkeld die klanten en leveranciers op het darkweb kunnen analyseren. De modellen werden getraind met data van darkwebmarktplaatsen.

Ingmar Bakermans ontwikkelde in totaal drie AI-modellen als afstudeerproject en heeft deze ook overgedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut. Hij gebruikte volgens het NFI hiervoor ongeveer 7000 pagina’s van het darkweb als database. Die database bevat gegevens van darkwebplatformen Silk Road, Argartha Market, Dark Market, Canahome, Berlusconi Market en Cocorico Market.

Een specifiek AI-model zou volgens Bakermans veelbelovende resultaten hebben getoond. Het model zou in staat zijn om trends en prijsontwikkelingen voor illegale producten en diensten in kaart te brengen en ook in staat zijn om ook klanten en verkopers te herkennen, alsook de producten die zij verhandelen. Op de handelsplaatsen voor drugs zou het model een nauwkeurigheidsscore van 93 procent halen bij het voorspellen van de prijs, het product en de categorie. Dit model werd ook getraind om advertenties voor wapens te analyseren en daar behaalde het een nauwkeurigheidsscore van 63 procent. Hier kan er volgens de student nog verder getraind worden.

Bakermans stelt dat het model opsporingsdiensten kan helpen om zicht te houden op wat er gebeurt op het darkweb. Met de informatie die het model geeft, kunnen autoriteiten volgens het Forensische Instituut naar verluidt een interventie organiseren.