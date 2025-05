Data gebruikers grootste Belgische prostitutiesite dreigt op darkweb te komen

De data van gebruikers en adverteerders van de grootste prostitutiesite van België dreigt op het darkweb te komen. Een of meer kwaadwillenden kregen de data van Redlights.be te pakken en nu gesprekken zijn vastgelopen, dreigen zij de data te openbaren.

Het gaat om 415.000 accounts. Daarvan zijn er 128.000 nog actief, terwijl er 41.000 adverteerders tussen zitten. Dat zijn mensen die hun diensten op de site hebben aangeboden. De site waarschuwt gebruikers om per direct gebruikersnaam en wachtwoord te veranderen om te voorkomen dat anderen kunnen inloggen met behulp van de data als die op het darkweb gaan verschijnen.

Dat kan gaan gebeuren, omdat de gesprekken tussen de site en de kwaadwillenden zijn vastgelopen. Redlights.be, dat ook actief als quartier-rouge.be, bevestigt de hack op de eigen site. "De websites zijn van nature al erg beveiligd, maar door een manuele fout in de codering is een hacker erin geslaagd om privégegevens en berichtenverkeer te bemachtigen."

De impact is beperkt door diverse factoren, zo claimt het bedrijf achter de site, Link Media. "In februari van dit jaar heeft Link Media al een extra laag beveiliging aangebracht, die ervoor zorgt dat alle privégegevens en berichten extra versleuteld en gecodeerd zijn. Zo zijn adverteerders en bezoekers die actief geworden zijn op de website vanaf februari 2023 sowieso geen betrokken partij en hoeven ze zich dus geen zorgen te maken. Daarnaast gebruiken zowel de sekswerkers als de websitebezoekers veelal schuilnamen en schuil-e-mailadressen, wat hun herkenbaarheid in het openbaar een stuk moeilijker maakt."