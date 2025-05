Gerucht: Meta werkt aan goedkopere variant Quest 3 zonder controllers

Meta zou werken aan een goedkopere versie van zijn Quest 3-headset. Die zou moeten werken zonder controllers om de prijs van het apparaat omlaag te krijgen. Ook zou er een duurdere variant komen.

Het voormalige Facebook heeft als doel om een goedkopere headset te maken zonder in te leveren op schermkwaliteit, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman in zijn nieuwsbrief. Door de headset te laten werken zonder controllers en met alleen handgebaren zou de kostprijs omlaag gebracht kunnen worden. Daarnaast wil Meta goedkopere onderdelen gebruiken.

De huidige Quest 3, die 549 euro kost, zou dan de middelste optie worden volgend jaar, omdat er ook een opvolger komt voor de duurdere Quest Pro. Wat die gaat bieden en tegen welke prijs, vermeldt Gurman niet. Meta is volgens Gurman 'bang voor Apple' na de aankondiging van de Vision Pro afgelopen zomer. De Vision Pro is vanaf volgend jaar te koop, maar komt eerst alleen uit in de VS en kost bovendien 3500 dollar. Behalve bediening zonder controllers mogelijk maken, wil Meta de headsets meer richten op praktische toepassingen en minder praten over de metaverse. Onder meer de stappen die het bedrijf daartoe zet, zouden voortkomen uit de angst voor Apple binnen Meta.