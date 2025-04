Ray-Ban-bril van Meta kan livestreamen en heeft ingebouwde AI

Meta heeft zijn tweede Ray-Ban-bril aangekondigd, de opvolger van de Stories van enkele jaren geleden. Het bedrijf heeft zijn onlangs aangekondigde kunstmatige intelligentie in de bril gestopt om vragen te beantwoorden van gebruikers zonder dat daar een extra apparaat voor nodig is.

Daarnaast wordt het mogelijk om te livestreamen vanaf de bril, zo kondigde Meta-oprichter Mark Zuckerberg aan op het eigen evenement Meta Connect. Livestreamen verloopt via een verbonden telefoon en maakt gebruik van de ingebouwde 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De bril loopt op een Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1-soc.

De kunstmatige intelligentie is digitale assistent Meta AI, die ook werkt op onder meer Quest-headsets en binnen apps als WhatsApp en Instagram. Aanroepen gebeurt door 'hey Meta' tegen de bril te roepen, waarna de AI het antwoord kan geven via de ingebouwde speaker. Volgend jaar kan de bril ook beeldherkenning doen op het camerabeeld en zo bijvoorbeeld herkennen voor welk gebouw de gebruiker staat.

De Meta Ray-Ban Smart Glasses zullen verkrijgbaar zijn in veertien verschillende stijlen. Bij release op 17 oktober in de VS kost de bril 299 dollar. Er is nog geen release in Nederland of België gepland.