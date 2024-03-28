Meta brengt beeldherkenning voor Ray-Ban-bril volgende maand uit

De vorig jaar uitgekomen Meta Ray-Ban Smart Glasses krijgen volgende maand een update die gebruikers in staat stelt vragen te stellen over wat ze zien. AI zat al op de bril, maar zonder de mogelijkheid van beeldherkenning.

Meta Ray-Ban Smart Glasses

De functie is al sinds december door testers te proberen en komt volgende maand uit in de stabiele versie, meldt The New York Times. De bril gebruikt het camerabeeld en beeldherkenning om te interpreteren waar gebruikers naar kijken. Het multimodale Meta-model kan vervolgens vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over gebouwen, dieren of verpakkingen van voedsel.

Meta zei al sinds de release dat de beeldherkenning zou komen, maar het was er tot nu toe niet. Wel was de assistent al aan te roepen. De kunstmatige intelligentie is digitale assistent Meta AI, die ook werkt op onder meer Quest-headsets en binnen apps als WhatsApp en Instagram. Aanroepen gebeurt door 'hey Meta' tegen de bril te roepen, waarna de AI het antwoord kan geven via de ingebouwde luidspreker.