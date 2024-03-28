Meta brengt beeldherkenning voor Ray-Ban-bril volgende maand uit

De vorig jaar uitgekomen Meta Ray-Ban Smart Glasses krijgen volgende maand een update die gebruikers in staat stelt vragen te stellen over wat ze zien. AI zat al op de bril, maar zonder de mogelijkheid van beeldherkenning.

Meta Ray-Ban Smart Glasses
Meta Ray-Ban Smart Glasses

De functie is al sinds december door testers te proberen en komt volgende maand uit in de stabiele versie, meldt The New York Times. De bril gebruikt het camerabeeld en beeldherkenning om te interpreteren waar gebruikers naar kijken. Het multimodale Meta-model kan vervolgens vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over gebouwen, dieren of verpakkingen van voedsel.

Meta zei al sinds de release dat de beeldherkenning zou komen, maar het was er tot nu toe niet. Wel was de assistent al aan te roepen. De kunstmatige intelligentie is digitale assistent Meta AI, die ook werkt op onder meer Quest-headsets en binnen apps als WhatsApp en Instagram. Aanroepen gebeurt door 'hey Meta' tegen de bril te roepen, waarna de AI het antwoord kan geven via de ingebouwde luidspreker.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 16:25 32

28-03-2024 • 16:25

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Reacties (32)

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Autisme_tech 28 maart 2024 16:31
Google had in het verleden toch ook zo'n bril met camera? Meta heeft volgens mij ook niet veel op met privacy
Joshuffle @Autisme_tech28 maart 2024 16:34
Google glasses inderdaad, maar dit is meer een bril die je ook echt kunt dragen in het wild i.p.v. die kwart bril van google.

En ook google glasses had een klein schermpje waar je op kon scrollen, deze van meta is meer een digital assistant met audio en camera (dus geen beeld zo ver ik kan vinden, wat voor mij persoonlijk dit ding meteen nutteloos maakt (want is er nou ECHT zo'n grote toegevoegde waarde tegenover standaard AI assistants? Filmpje kijken geprojecteerd op me glazen lijkt me leuker) maar goed.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 14:31]

Melones @Joshuffle28 maart 2024 16:59
de toegevoegde waarde is vooral voor meta, want die willen graag weten wat je doet. zoals eerder vandaag ook hier over bericht werd.
mmjjb @Melones29 maart 2024 01:07
Een gratis VPN waarbij je al weet dat je dat je risico's loopt, dat gebruikt wordt voor het meten van interactie met bepaalde platformen; was ook jaren terug al in het nieuws en bekend. Uiteraard zijn er genoeg 'vraagtekens' te stellen bij Meta; maar zo ook bij de alternatieven voor zover die er überhaupt zijn.

Maar vind je stelling om het te vergelijken met jaren geleden niet volledig fair.

Elk bedrijf gaat met de tijd mee en tegenwoordig met de regelgeving komen ze daar zeker niet mee weg.

Plus een groot verschil is dat je hier dik betaald voor het product en niet een gratis dienst waarbij je betaald met je data.

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 22 juli 2024 14:31]

Donstil
@Joshuffle28 maart 2024 17:57
dus geen beeld zo ver ik kan vinden, wat voor mij persoonlijk dit ding meteen nutteloos maakt (want is er nou ECHT zo'n grote toegevoegde waarde tegenover standaard AI assistants?
De camera, het is namelijk een zonnebril met een camera, niet een AI assistent bril.
Joshuffle @Donstil28 maart 2024 18:11
Artikel: een update die gebruikers in staat stelt vragen te stellen over wat ze zien. AI zat al op de bril,
Wel was de assistent al aan te roepen. De kunstmatige intelligentie is digitale assistent Meta AI,
Donstil: het is namelijk een zonnebril met een camera, niet een AI assistent bril.
???

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 14:31]

Donstil
@Joshuffle28 maart 2024 18:18
[...]


[...]


???
Ja AI is dus de toevoeging. Een extra BOVENOP de zonnebril en camera.

Het is niet een “AI assistent bril” zoals jij jezelf hierboven afvraagt.

Het antwoord op je vraag wat is de toegevoegde waarde is dus, de zonnebril en de camera.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:31]

Joshuffle @Donstil28 maart 2024 18:22
Er staat toch dat de meta ai assistant al langer aan te spreken was? En dat die camera herkenning ook al beloofd was? Was dan toch een selling point naast de camera dus je opmerking dat het GEEN ai assistant bril is vind ik dan niet kloppen.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 14:31]

Donstil
@Joshuffle28 maart 2024 18:24
Er staat toch dat de meta ai assistant al langer aan te spreken was? En dat die camera herkenning ook al beloofd was? Was dan toch een selling point naast de camera dus je opmerking dat het GEEN ai assistant bril is vind ik dan niet kloppen.
Oké, dat is je goed recht natuurlijk!

Edit: AI is overigens volledig optioneel ook, sterker nog ik heb het helemaal uitstaan.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:31]

Llopigat
@Joshuffle28 maart 2024 18:24
Hij heeft inderdaad geen beeld. Heb hem van de week toevallig uitgeprobeerd. Er zijn wel andere brillen zoals the vuzix blade die echt in het glas projecteren met ongeveer dezelfde form factor.

Ik heb ook een Google glass en dat is inderdaad iets heel anders.
Donstil
@Autisme_tech28 maart 2024 17:51
Google had in het verleden toch ook zo'n bril met camera? Meta heeft volgens mij ook niet veel op met privacy
Dat was wel een totaal ander product.

Dit is een zonnebril met een camera erin (en een notificatie lampje, voor iedereen weer begint te zeuren).

Ik heb er eentje en het is een fijn ding, de AI zaken heb ik allemaal uitgezet maar even snel een foto maken als er spontane situatie optreed is erg fijn. Met je telefoon ben je dan of vaak te laat of weer afgeleid.

De beste camera is de camera die je bij je hebt werd vroeger veel gezegd. Nu is dat wat mij betreft vervangen voor “de beste camera is de camera die je snel kunt gebruiken”.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:31]

Bux666 28 maart 2024 17:48
Het multimodale Meta-model kan vervolgens vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over gebouwen, dieren of verpakkingen van voedsel.
<sarcasm mode>
Verder kan het Meta-model veel informatie verstrekken over de personen die jij in beeld krijgt. Meta verzamelt namelijk enorm veel data (niet altijd legaal) en linkt het gebruikers ongevraagd via telefoonnummers die verkregen zijn via WhatsApp connecties. Meta heeft schijt aan privacy, dus deze bril gaat de samenleving echt verbeteren.
</sarcasm mode>
Pierz @Bux66628 maart 2024 18:07
Prima beschrijving van de realiteit lijkt me?
Roel1966 28 maart 2024 23:07
Hmm, tja, of je dit dan nu smart glasses kan noemen vind ik nogal twijfelachtig want zo smart zijn ze eigenlijk niet. Voor wat ik dan kan zien zitten er alleen dan camera's in met dan nu die extra beeldherkenning. Dan vind ik bijna 300 dollar toch wel veel geld voor in principe alleen dan een zonnebril met een extraatje. Nu zijn Ray-ban zonnebrilen dan wel ook kwalitatief goede zonnebrillen maar zonder camera zijn ze de helft.
davidem 28 maart 2024 16:45
Dus 'binnenkort' hoef je ook niet meer na te denken over wat je ziet... 8)7 Nog even en de voorspelling van Wall-e dat we dikke dombo's zijn zonder functionerend brein kom nog uit ook :X
Ruffian @davidem28 maart 2024 18:21
Maar voor een stedentrip lijkt mij dit ideaal, je hebt geen gids meer nodig en alles wat je ziet neemt die ook op.
Het is dat ik hem net te prijzig vind voor een hebben dingetje, of zal die binnenkort al op Marktplaats te vinden zijn?
sikkwittet @davidem28 maart 2024 17:17
Als je rond kijkt...dan is dat toch al lang zo?
gitaarwerk @sikkwittet28 maart 2024 23:37
zeker. Naja, het lijkt meer op de walking dead. Naast traingspakken, ongewassen, bewegen de meeste mensen zich nu ook als zombies. Zie ze zwabberend fietsen door de straten, denkend dat ze recht fietsen. Geen alcohol zelfs,…

Blijft bijzonder.
Farmeur @sikkwittet29 maart 2024 10:56
Sikkwittet schrijft: "Als je rond kijkt...dan is dat toch al lang zo?"

Wat jij schrijft is de beruchte reactie van de gemiddelde mens. En dat zeggen ze als excuus om er maar niets meer aan te doen.

"Het is toch allang zo?" is geen argument. Je moet nadenken, actie nemen.

Zoals het nu gaat voel ik me niet meer veilig in de openbare ruimte.
Niet, dus. :(

edit: eerste zinnen verduidelijkt

[Reactie gewijzigd door Farmeur op 22 juli 2024 14:31]

HighVoltage @Manderlay129 maart 2024 03:08
Wat is jouw beredenering hiervoor?
YGDRASSIL @Manderlay129 maart 2024 10:29
Dat je een dikke dombo wordt zonder functionerend brein is de schuld van de vorige generatie???
Manderlay1 @YGDRASSIL29 maart 2024 15:27
@HighVoltage @Farmeur Ja want wie voedt de huidige generatie op? De vorige generatie toch? Dus wie is er dan verantwoordelijk voor het gedrag van de huidige generatie?
HighVoltage @Manderlay129 maart 2024 16:13
Zou je niet gewoon verantwoordelijk kunnen zijn voor je eigen gedrag? Elke generatie is slachtoffer van hun opvoeding. En elke generatie is er weer meer kennis die de vorige generatie niet had. Gelukkig gedraagt niet iedereen zich zo
Manderlay1 @HighVoltage29 maart 2024 20:15
Dus de eerste 10 a 12j waarin de basis opvoeding gebeurd is de verantwoordelijkheid van het kind zelf?

Dus als bepaald gedrag wordt getolereerd tijdens de kinderen jaren kan je niet verwachten dat ze plots het aangeleerde gedrag vergeten of het niet meer doen?

Oudere generatie die klagen over de jongere van tegenwoordig zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van de jongeren van tegenwoordig.
HighVoltage @Manderlay130 maart 2024 07:31
Dat ze mede schuldig zijn is een betere nuance dan dat je zegt dat het de schuld is van de vorige generatie. Natuurlijk delen we allemaal schuld en hebben we vrij weinig invloed op de eerste jaren. Maar als je volwassen wordt kunnen je ouders toch niet meer verantwoordelijk zijn voor je gedrag? Anders zouden zij nog steeds een boete krijgen als jij te hard rijdt, of bedoel je het anders?

Niet alle oudere generatie die klagen over de jongeren zijn daar medeverantwoordelijk voor, daar ga je weer met absoluten. Bedoel je dan ook de mensen die geen kinderen hebben gekregen? Mensen uit andere landen etc etc? Dit zijn genuanceerde onderwerpen waar je m.i. heel kort door de bocht mee gaat.

[Reactie gewijzigd door HighVoltage op 22 juli 2024 14:31]

Manderlay1 @HighVoltage30 maart 2024 07:43
Je kan niet verwachten van volwassenen dat aangeleerd, getolereerd, maatschappelijk als normaal gezien gedrag dan verdwijnt.

Stom voorbeeld: er is te weinig technisch geschoold personeel in Vlaanderen. Grootste oorzaak hiervan is niet het gebrek aan interesse maar omdat er al meer dan 25j negatief wordt gedaan over het BSO/TSO. Kinderen worden ingelepeld dat ze goed moeten studeren zodat ze mooie job aan bureautje kunnen hebben. Dan kan je niet verwachten dat ze plots toch de technische jobs willen uitvoeren.

Nog een voorbeeld: we verwachten dat kinderen mondiger worden, hun mening vormen over alles nog wat. Maar dan kan je niet verwachten dat ze meelopers worden en alles zomaar aanvaarden als ze 18j zijn
HighVoltage @Manderlay130 maart 2024 08:08
Even ter verduidelijking, hoe had jij dat in die tijd anders gedaan? En dan zonder de kennis van nu.
Was het in die tijd niet de norm dat studeren ervoor zorgt dat je slaagt in het leven? Het was toen ook ineens mogelijk door onze welvaart. Dat heeft de vorige generatie wellicht weer geleerd als reflectie op de generatie daarvoor. Wij hadden het waarschijnlijk hetzelfde gedaan in die tijd, dat was de status quo. Ik ben het zeker gedeeltelijk met je eens, alleen denk ik dat het verhaal moeilijker uit te leggen is dan je eerste reactie.
Manderlay1 @HighVoltage30 maart 2024 09:41
Toevallig hebben mijn ouders het anders gedaan en ons laten kiezen wat onze interesses waren, wat we leuk vonden. Ik heb bv IW gedaan, broer is nu schrijnwerker hij is mogen zakken naar BSO omdat hij veel praktijk vakken wilde doen in het 5de, 6de, 7de jaar en zus heeft chemie gedaan.

Neen, is gewoon zo. Generatie A maakt bepaalde keuzes die grote invloed hebben op generatie B en deze generatie heeft invloed op generatie C. Generatie A en B kunnen niet klagen over het gedrag, wat als normaal wordt beschouwd in die generatie. Want ze zijn zelf verantwoordelijk van hoe generatie C zich gedraagt. Dit door opvoeding, onderwijs, media, technologie enz...

Nog een voorbeeld waar ik mij aan erger: de jeugd zit constant naar hun smartphone te kijken er is geen contact meer onder elkaar!!

Terwijl de mensen die klagen heel waarschijnlijk euforisch waren toen de iPhone en dergelijke werden voorgesteld (ik was er ook bij, maar klaag nu niet:) ). Iedereen wilde 1 hebben, iedereen was er mee bezig. Kinderen die dan 4 a 5j oud waren zagen niet anders, mochten er zelf filmpjes op kijken en dergelijke.

Dus kan je nu als maatschappij geen commentaar hebben op het feit dat deze jongeren van rond 20 a 22 constant op hun smartphone zitten want het werd hun van jongs af aan aangeleerd!
Farmeur @Manderlay129 maart 2024 10:52
Pardon? Hoe kom je daarbij? Weet je wat ik heb tegengehouden enzovoort? :(
RogerDad 29 maart 2024 16:28
Ik heb een Bose Frames zonnebril zonder camera. Daar was ook ooit het idee om via spraak te kunnen vragen/horen waar je naar keek. Concept was eigenlijk heel slim, de bril had een kompas sensor en verder verbinding met de smartphone. Dus bij de vraag bepaalde de smartphone met gps waar je stond en de kompas in welke richting je keek. Die info gecombineerd met iets als Google maps zou in de meeste gevallen de goede info op kunnen leveren terwijl het heel privacy vriendelijk was. Helaas is de stekker uit die functie getrokken en is het ook niet open source gemaakt. ‘t Is verder wel een superfijne bril om muziek mee te luisteren, dus geen spijt van de aankoop.
Evertprakkie 2 april 2024 08:17
En zo ben je voor meta een gratis data scanner bij Chinese camera"s noemen ze dat spionage. maar he dit is Amerika en dan noemen we het geen spionage :? Dit is een prachtige bron om data te verzamelen straks hebben ze geen Google auto's meer nodig voor oa streetview. Jij betaald de peperdure Ray- Ban, Meta de gratis software en jij bent het product en inkomen voor meta. Als China of Rusland zo'n bril op de markt zou brengen zou iedereen van de daken schreeuwen dat we worden bespioneerd. Hoe zit het trouwens met de privacy van mensen die allemaal in beeld komen want als je niet op openbare ruimtes bent en je gebruikt die bril dan is dit volgens mij een schending. met een deurbel mag je de opnbare weg niet filmen, winkeliers moet ten alle tijden zichtbaar maken dat je gefilmt word. Zelfs de Politie mag niet zomaar filmen. Maar he ik Meta en kom uit Amerika en mag alles

[Reactie gewijzigd door Evertprakkie op 22 juli 2024 14:31]


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