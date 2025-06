Meta Ray-Ban-bril krijgt functie om foto's rechtstreeks op Instagram te zetten

De bril van Meta en Ray-Ban krijgt de functie om foto's rechtstreeks te plaatsen als Instagram-story, zonder dat gebruikers hun telefoon hoeven te pakken. Dat kon tot nu toe niet.

Meta Ray-Ban Smart Glasses

Een stemcommando 'share my photo on Instagram' is genoeg om de foto als story te posten op het sociale netwerk van Meta, meldt het bedrijf. Het is ook mogelijk om met een stemcommando de camera te starten en die foto direct op Instagram te zetten.

De Instagram-integratie is een van de nieuwe functies van de vorig jaar uitgekomen bril. Er is ook een gecureerde playlist van Amazon Music die met een stemcommando te starten is. Daarnaast kunnen gebruikers een dagelijkse meditatie doen via de app Calm. De bril kreeg een paar maanden geleden beeldherkenning als update. De bril kwam vorig najaar uit.