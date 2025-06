Gerucht: Xiaomi werkt aan nieuwe soc voor smartphones onder codenaam Ring

Xiaomi zou werken aan een nieuwe soc voor smartphones onder de codenaam Ring. De prestaties zouden volgens geruchten in de buurt moeten liggen van de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar. Xiaomi maakte al eens een mobiele soc.

Xiaomi Surge S1

De Ring-soc zou al ver in ontwikkeling zijn, meldt Kartikey Singh. Een eerder gerucht wijst erop dat Xiaomi samenwerking heeft gezocht met MediaTek om de soc te ontwikkelen. Vanwege de vele elementen is het ontwikkelen van een soc complex. Ook bedrijven als Google en Apple begonnen door zich te baseren op een bekende soc van een andere fabrikant en die vervolgens aan te passen aan hun eigen wensen. Bij Apple en Google ging het in beide gevallen om een samenwerking met Samsung.

De Xiaomi Ring zou prestaties hebben die in lijn liggen met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar. Daarmee zou het dit najaar of volgend jaar bedoeld zijn voor midrangesmartphones. Xiaomi heeft al eens eerder een soc geproduceerd, de Surge S1 in de Mi 5c. Die kwam uit in 2017 en kreeg nooit een opvolger.