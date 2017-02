Door Sander van Voorst, dinsdag 28 februari 2017 13:00, 12 reacties • Feedback

Submitter: Kiswum

Xiaomi heeft zijn eigen octacore Surge S1-soc aangekondigd. Deze is door Xiaomi zelf ontwikkeld en maakt gebruik van de big.LITTLE-architectuur. Het eerste toestel met de soc is de Mi 5C. Daarnaast komt de fabrikant met de Redmi 4X.

De Surge S1-soc is een 64bit-octacoreprocessor met Cortex-A53-kernen, waarvan de ene helft draait op 2,2GHz en de andere helft op 1,4GHz. Xiaomi heeft via Twitter enkele GeekBench-resultaten van de soc gepubliceerd, waarop te zien is dat deze wat de cpu betreft hoger scoort dan een Snapdragon 625, maar lager dan een Helio P20 van MediaTek. De soc is gebakken op het 28nm-procedé van TSMC, meldt Engadget. Eerdere geruchten gingen uit van een 14nm-chip. De gpu is een Mali-T860 MP4, die efficiënter met energie moet omgaan dan de Mali-T760.

Berichten over de komst van Xiaomi's eigen soc zijn er al langer. In 2014 startte Xiaomi samen met de chipfabrikant LeadCore de joint venture Pine Cone Electronics, waar Xiaomi een meerderheidsbelang van 51 procent in heeft. De samenwerking met Leadcore leidde er onder andere al toe dat de instapsmartphone Redmi 2A met de LC1860C-processor van Leadcore werd uitgerust.

De Mi 5C heeft een 5,15"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, net als de eerder uitgebrachte Mi 5. De telefoon beschikt over 3GB lpddr3-geheugen naast 64GB opslag. Verder heeft het toestel een f/2.2-twaalfmegapixelcamera aan de achterkant en een onbekende sensor met een pixelgrootte van 1,25 micron. Aan de voorkant zit een achtmegapixelmodel met een f/2.0-lens. Ook is er een vingerafdrukscanner aan de voorkant van de telefoon te vinden. De accu heeft een capaciteit van 2860mAh en opladen kan via een usb-c-aansluiting.

Naast de Mi 5C heeft Xiaomi de Redmi 4X aangekondigd, die een kleinere variant is van de Redmi Note 4X. Het is een toestel met een 5"-720p-scherm dat draait op een Snapdragon 435 van Qualcomm. Er zijn modellen met 2 en 3GB aan werkgeheugen, en met respectievelijk 16 en 32GB aan opslag. De batterij heeft een relatief grote capaciteit van 4100mAh.

De Mi 5C draait op Android 6.0, maar volgens de fabrikant volgt er in maart een upgrade naar Android 7.1. De prijs van het toestel komt neer op 1500 Chinese yuan, omgerekend ongeveer 206 euro. Het toestel moet in maart in China uitkomen en beschikt op dit moment niet over ondersteuning voor Europese 3g- of 4g-frequenties. . De Redmi 4X heeft een prijs van 700 yuan, omgerekend iets minder dan honderd euro.