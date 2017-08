MediaTek kondigt Helio P30- en P23-socs aan

Processorontwerper MediaTek heeft twee nieuwe socs voor midrange-smartphones gepresenteerd. De P23 en P30 volgen de P20 en P25 op. Beide socs beschikken nog altijd over acht Cortex A53-processorkernen, verdeeld over twee clusters.

De processorkernen zijn dezelfde als in de voorgangers, gemaakt op hetzelfde 16nm-procedé van TSMC, maar voor het overige heeft MediaTek de socs van veel upgrades voorzien. De gpu gaat van een T880 naar een nieuwere Mali G71MP2 van ARM. Het modem krijgt een upgrade en ondersteunt een drie keer zo hoge uploadsnelheid, namelijk 150Mbit/s. Bovendien ondersteunt het modem nu 4g op twee simkaarten tegelijk, waarbij bovendien bellen en videobellen via 4g over twee simkaarten mogelijk is.

In de P30 zit bovendien een 'vision processing unit', een aparte co-processor die fabrikanten kunnen inzetten voor functies in de eigen skin. De coprocessor is van Tensilica, meldt Anandtech. Bovendien ondersteunt de soc een dubbele camera waarvan beide een resolutie hebben van zestien megapixels. Bij de P23 is dat maximaal dertien megapixels per camera in een setup met twee cameramodules. Enkele camera's hebben een maximale resolutie van 24 megapixels.

MediaTek brengt de P23 eind dit jaar wereldwijd uit, terwijl de P30 in eerste instantie vooral gericht is op de Chinese markt.