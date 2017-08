Canon introduceert M100-systeemcamera met 24,2-megapixelsensor

Canon heeft een nieuwe systeemcamera ge´ntroduceerd. De EOS M100 is net als zijn grotere broer, de EOS M5, uitgerust met een 24,2-megapixelsensor met Dual Pixel AF-techniek. De M100 is echter goedkoper en mist onder andere een ingebouwde elektronische zoeker.

Canon heeft de EOS M100 voorzien van een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat, met een gevoeligheid van 100 tot 25.600 iso. Dat is een verbetering ten opzichte van de goedkopere M10, die een 18-megapixelsensor heeft. De sensor van de M100 beschikt over Dual Pixel AF-techniek, net als bijvoorbeeld de spiegelreflexcamera 80D en de M5-systeemcamera. Dankzij deze techniek moet de autofocus van de EOS M100 relatief snel en nauwkeurig zijn. De maximale sluitertijd bedraagt 1/4000s.

Het toestel fotografeert met maximaal 6fps, maar dan wordt de focus vastgezet op de scherpstelafstand waarop de eerste foto is gemaakt. Met continu-autofocus is de snelheid 4fps. Dat is iets lager dan bij de M5, die een maximale snelheid van 9fps heeft en een continu-autofocus van 7fps. De M100 heeft net als de M5 een Digic 7-processor, die zorgt voor de verwerking van de beelden, en ook de filmresolutie van 1920x1080 pixels op maximaal 60fps is hetzelfde.

Canon voorziet de EOS M100 van wifi, nfc en bluetooth. Het 3"-kantelscherm is een touchscreen en heeft ruim 1 miljoen beeldpunten. Het toestel heeft afmetingen van 108x67x35mm en weegt 302 gram. Het toestel valt wat specificaties betreft tussen de goedkope M10 en de duurdere M5 in, en zal moeten concurreren met de in 2014 uitgebrachte Sony A6000.

De camera gaat zonder bijbehorende kitlens 479 euro kosten. Een woordvoerder van Canon heeft bevestigd dat de M100 samen met de EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-kitlens 599 euro gaat kosten. Daarnaast zijn er nog twee opties. De camera kan ook samen met de eerder genoemde 15-45mm-kitlens en de 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM-lens worden aangeschaft voor een prijs van 829 euro. De derde variant is een combinatie van de camera, de 15-45mm-kitlens en de 22mm f/2.0 EF-M-lens voor 749 euro. Vanaf oktober moet de M100 beschikbaar komen; een exacte leverdatum is nog niet bekend.