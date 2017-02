Door Joris Jansen, woensdag 15 februari 2017 09:17, 9 reacties • Feedback

Canon heeft de EOS 77D en de EOS 800D aangekondigd. Naast deze twee spiegelreflexcamera's heeft de Japanse fabrikant de systeemcamera EOS M6 aangekondigd. Naar verwachting zijn de toestellen vanaf april leverbaar.

De EOS 77D en de EOS 800D zijn wat specificaties betreft grotendeels gelijk. Beide camera's beschikken over een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat met Dual Pixel-autofocus en een Digic 7-beeldprocessor. Er zijn 45 autofocuspunten beschikbaar op beide camera's. De sensor heeft een gevoeligheid van 100 tot 25.600 iso en fotograferen kan met 6fps, wat terugloopt tot 4,5fps bij het gebruik van live view. Beide camera's hebben wifi en bluetooth ingebouwd en een 3"-scherm. Filmen kan op full-hd-resolutie met een framerate van maximaal 60fps.

De body van de EOS 77D krijgt zonder kitlens een adviesprijs van 920 euro; de goedkopere EOS 800D wordt verkocht voor 870 euro. De duurdere EOS 77D heeft een ingebouwde intervalmodus, bulbmodi, meer mogelijkheden voor persoonlijke instellingen, een lcd boven op de camera en een oogsensor bij de zoeker die het 3"-scherm achter op de camera uitschakelt. De EOS 800D mist deze functies en heeft ook een draaiknop minder. Beide camera's zijn gepositioneerd onder de EOS 80D, die vorig jaar uitkwam.

Samen met de twee dslr's brengt Canon naar eigen zeggen de kleinste niet-inschuifbare kitlens op de markt: de EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM. De lens weegt 215 gram en heeft 4-stopsbeeldstabilisatie ingebouwd.

Naast de twee spiegelreflexcamera's heeft Canon de EOS M6 aangekondigd. De systeemcamera zonder spiegel, die gebruikmaakt van EF-M-objectieven, krijgt een 24,2-megapixelsensor. Er zijn 49 scherpstelpunten beschikbaar en fotograferen kan met 7fps, of 9fps als het focuspunt wordt vastgezet op het eerste frame. De M6 heeft geen ingebouwde zoeker, maar er kan wel een optionele zoeker worden gebruikt. Deze los verkrijgbare evf-DC2-zoeker beschikt over 2,36 miljoen beeldpunten en kan niet naar boven worden gekanteld. De zoeker kost 280 euro. Verder heeft de M6 en 3"-scherm, wifi, nfc en bluetooth, en kan er gefilmd worden in 1080p-resolutie op maximaal 60fps.

De M6 is wat specificaties betreft grotendeels gelijk aan de eerder uitgebrachte M5, maar is wel goedkoper. De M6 mist dan ook de ingebouwde evf van de M5 en het volledig omhoog klappende selfie-scherm. De M6 gaat als body 820 euro kosten.