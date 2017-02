Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 februari 2017 08:26, 30 reacties • Feedback

Google is begonnen met de ondersteuning van Instant Apps op de eerste Android-toestellen. Gebruikers van onder andere Pixel-toestellen constateerden dat ze de ondersteuning konden activeren, waarna de toestellen overweg kunnen met apps zonder die te hoeven installeren.

Eind januari maakte Google bekend een beperkte test met Instant Apps te houden en inmiddels hebben de eerste Android-gebruikers gemerkt dat ze deze functie kunnen activeren. Het gaat onder andere om de Nexus 6P met Android 7.1.1 en de Pixel-toestellen met Android 7.1.2 die Instant Apps kunnen draaien.

Daarvoor moeten gebruikers op hun smartphone bij de Google-instellingen kijken en onder Services op de categorie Instant Apps klikken. Na activatie kunnen ze met een klik op 'Yes, I’m in' de activatie afronden, beschrijft Android Authority. Vervolgens kunnen ze een van de vier nu beschikbare Instant Apps gebruiken: Wish, Viki, Buzzfeed en Periscope. De site slaagde er voorlopig alleen in om Wish werkend te krijgen.

Google onthulde de komst van Instant Apps vorig jaar mei, tijdens zijn Google I/O-evenement. De functie biedt de mogelijkheid apps te starten zonder installatie. Dat kan via de Play Store met de knop 'instant', maar op termijn ook door bijvoorbeeld een url te openen of door in de buurt te zijn van een bluetooth-beacon. Instant Apps zijn volgens Google bij uitstek geschikt voor situaties waarin je een app maar één keer wil gebruiken.