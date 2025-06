Google stopt eind dit jaar met Instant Apps

Google lijkt te stoppen met Instant Apps. Met die functie was het mogelijk Android-apps uit te proberen zonder ze direct te installeren. Android Authority zegt nu dat die functie weinig werd gebruikt en Google er eind dit jaar mee stopt.

Volgens Android Authority wil Google vanaf december 2025 stoppen met het aanbieden van Instant Apps. Dat blijkt uit een waarschuwing die in een Canary-build van Android Studio zit wanneer ontwikkelaars de dependency voor Instant Apps inladen. Ze krijgen dan een waarschuwing te zien dat 'ondersteuning voor Instant Apps in december 2025 uit Google Play wordt verwijderd'. In een toekomstige build van Android Studio, de Otter-build, worden alle ontwikkeltools voor die functionaliteit verwijderd zodat ontwikkelaars daar ook niet meer mee aan de gang kunnen.

Google bracht Instant Apps in 2016 uit. Tweakers schreef er destijds een uitgebreid achtergrondverhaal over. Met Instant Apps was het mogelijk om apps op een Android-toestel te draaien zonder dat die hoefden te worden geïnstalleerd. Dat was handig voor gebruikers die een app wilden uittesten of wanneer ze die slechts één keer wilden gebruiken. De technologie werkte door bijvoorbeeld een url te volgen of een nfc-tag te scannen.

Het is niet bekend waarom Google stopt met Instant Apps. Het bedrijf heeft het stoppen zelf nog niet bevestigd. De functie werd maar weinig gebruikt. Vermoedelijk kwam dat omdat het ontwikkelen en onderhouden van een Instant App relatief veel tijd kostte. Bovendien moesten apps klein blijven; er zat een maximumgrootte van 15MB aan.