Door Mark Hendrikman, maandag 23 januari 2017 20:21

Google begint op maandag met de eerste testronde van zijn Android Instant Apps. Dat zijn applicaties die tijdens gebruik gestreamd worden in plaats van vooraf gedownload worden. In de komende maanden wordt de Instant Apps-sdk vrijgegeven.

Google meldt dat momenteel een kleine hoeveelheid Instant Apps getest worden. Dat zijn onder andere apps van BuzzFeed, Wish, Periscope en Viki. De Instant Apps zijn nu voor het eerst beschikbaar voor gebruikers, maar aan de formulering van de bekendmaking te lezen, gaat het nog om een gesloten test. Na het verzamelen van feedback worden de tests uitgebreid naar meer apps en gebruikers.

Ontwikkelaars kunnen nu al stappen zetten om ervoor te zorgen dat wanneer de functie straks beschikbaar is, hun apps er ook meteen mee kunnen werken. Dat behelst het in verschillende modules opdelen van een applicatie, zodat alleen de relevante module maar gedownload hoeft te worden en het streamen dus haalbaar blijft. Volgens Google is een ontwikkelaar met dat opdelen ongeveer een dag of twee bezig. Nu al zouden duizenden ontwikkelaars interesse hebben in Instant Apps.

Ondersteuning voor Android Instant apps zit al wel in veel Androidtelefoons ingebouwd omdat dat niet via het os, maar via Google Play Services gaat. Die module kan los van het besturingssysteem updates krijgen en de compatibiliteit met Instant Apps zit dan ook in telefoons met Android 4.1 Jelly Bean en nieuwer.

Volgens de technologiegigant is de functie handig voor bijvoorbeeld apps van musea en voor toepassingen waarmee je een parkeerplaats kunt betalen. Dergelijke apps zijn alleen nuttig op een specifieke locatie en zullen verder vrijwel nooit gebruikt worden. Met Instant Apps is installeren van dergelijke apps niet meer nodig. Ze worden op de achtergrond van de Play Store gedownload en bestaan alleen tijdelijk in de cache van de telefoon, met de mogelijkheid om de volledige app te installeren.

Android Instant Apps werden onthuld op Google I/O in 2016. Toen werd gezegd dat de functie tegen het eind van 2016 beschikbaar zou moeten zijn. Dat doel heeft Google echter gemist.