Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 08:13, 2 reacties • Feedback

Google heeft de sdk voor Assistant uitgebracht. Daarmee kunnen ontwikkelaars de spraakgestuurde digitale assistent van Google inbouwen in apparaten. Apparaten van andere fabrikanten met Assistant erin volgen later.

Met de sdk kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld Assistant aan de gang krijgen op een Raspberry Pi, zegt Google. De release van de sdk houdt niet in dat er nu snel producten op de markt komen van andere bedrijven met de assistent van Google erin. De zoekgigant raadt bedrijven die dat willen aan om contact op te nemen.

Het Amerikaanse bedrijf beloofde de release van de sdk sinds het laten zien van Assistant op de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O in mei vorig jaar. De sdk biedt ondersteuning voor onder meer Java, Python, C#, Node.js en Ruby, waardoor het op veel platformen kan draaien.

Google bracht de Assistant vorig jaar eerst uit als chatbot in chatapp Allo en daarna als onderdeel van de software van de Pixel-telefoons. Inmiddels is de digitale assistent beschikbaar in veel telefoons, ook van andere fabrikanten, en in de Home-speaker.