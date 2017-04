Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 08:33, 6 reacties • Feedback

TCL heeft de BlackBerry KEYone uitgebracht. Het toestel verschijnt eerst in het Verenigd Koninkrijk en zal in de komende weken in veel meer landen verschijnen. De Android-smartphone heeft een fysiek toetsenbord onder het scherm.

De KEYone verschijnt vrijdag in een enkele Britse winkel en zal volgende week bij meerdere winkelketens te koop zijn, blijkt uit het bericht dat Crackberry online zette. De KEYone is het eerste toestel met fysiek toetsenbord dat TCL uitbrengt onder het BlackBerry-merk. De twee eerdere BlackBerry's van TCL, de Dtek60 en Dtek50, hebben alleen een touchscreen. Het is nog onbekend wanneer de BlackBerry-telefoon in winkels in de Benelux zal verschijnen.

TCL presenteerde de KEYone eind februari op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. De telefoon heeft een 4,5"-lcd met een resolutie van 1620x1080 pixels. Dat komt uit op een beeldverhouding van 3:2. De telefoon is 15cm lang en 7,25cm breed, bij een dikte van 9,4mm. In de behuizing zit een accu met een capaciteit van 3505mAh, een grote accu voor een toestel met dit schermformaat.

TCL, die het toestel maakt voor BlackBerry, heeft een Qualcomm Snapdragon 625-soc in de telefoon gezet. Die 14nm-soc heeft acht Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz en een Adreno 506-gpu op 650MHz. TCL heeft daar 3GB aan geheugen bijgezet, met een opslag van 32GB.

De telefoon is een van de eerste sinds de Pixel-telefoons met Android 7.1 Nougat aan boord. Het gaat om BlackBerry's 'beveiligde' Android-versie met onder meer Dtek-beveiligingssoftware en de BlackBerry Hub als gecombineerde inbox in de firmware. Aan de achterkant zit een Sony IMX378-camera met een maximale resolutie van twaalf megapixels, met pixels die 1,55 micron groot zijn. De camera heeft fasedetectie-autofocus en een dubbele led-flitser.