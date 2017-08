'TCL brengt in oktober waterdichte Blackberry zonder fysiek toetsenbord uit'

De Chinese fabrikant TCL heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn gezegd dat het in oktober een waterdichte Blackberry gaat uitbrengen met een touchscreen zonder fysiek toetsenbord. Dat heeft TCL tegen Engadget gezegd, zo meldt de technologiewebsite.

Volgens François Mahieu van TCL krijgt de nieuwe Blackberry, naast het touchscreen, een ip67-rating mee en wordt het toestel stofbestendig. Daarnaast zou de accu relatief lang moeten meegaan, minstens 26 uur moeten tijdens 'gemengd gebruik'. De duurzaamheid en de lange gebruikstijd moeten twee speerpunten van de nieuwe telefoon worden. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt en ook afbeeldingen ontbreken vooralsnog.

Mahieu zou de voorspelling hebben gedaan dat een aantal iPhone- en Galaxy-gebruikers in oktober zullen overstappen naar Blackberry als dit toestel uitkomt. De kenmerkende eigenschap van Blackberry-toestellen blijft behouden; de nieuwe smartphone zal volgens Mahieu het meest veilige Android-toestel ter wereld worden. Hij verwacht misschien wel miljoenen exemplaren van het toestel te verkopen.

TCL lijkt overigens nog gewoon toestellen te produceren met een fysiek toetsenbord. Onlangs toonde een ontwerper van TCL diverse functies van de onaangekondigde Blackberry Juno-smartphone, die net als de KeyONE een fysiek toetsenbord lijkt te krijgen. De Juno krijgt onder meer een manier om foto's te maken die niet in de Gallery belanden, maar in een daarvoor bestemde 'privémap' terechtkomen. Die map is ook een nieuwe functie. Ook krijgt de telefoon een Jolt-modus. Dan zet de telefoon tijdens het laden alle achtergrondtaken uit om het toestel zo snel mogelijk opgeladen te krijgen. Daardoor zouden gebruikers binnen korte tijd de accu van meer energie kunnen voorzien.

Blackberry kwam begin 2013 met zijn eigen besturingssysteem BlackBerry 10. Eind 2014 kwamen de laatste smartphones met dit OS uit, de Passport en Classic. Daarna schakelde BlackBerry over op Android, waarbij de Priv eind 2015 de eerste was. Dit toestel, dat had een fysiek toetsenbord dat kan worden weggewerkt via een slider. Uiteindelijk besloot Blackberry om geen hardware meer te maken en zich te richten op software. TCL brengt telefoons op de markt onder de merknaam Blackberry.