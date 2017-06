Door Arnoud Wokke, dinsdag 13 juni 2017 07:30, 1 reactie • Feedback

Softwaremaker BlackBerry heeft een sdk online gezet waarmee ontwikkelaars zijn chatplatform BBM in eigen apps kunnen integreren. Daardoor kunnen apps een eigen versie van BlackBerry Messenger gebruiken. De functie is wel betaald.

Het is mogelijk om alleen tekstchats mogelijk te maken, maar ook chatten via spraak en video behoort tot de mogelijkheden, aldus het Canadese bedrijf. De BBM Enterprise SDK was sinds eerder dit jaar als beperkte test beschikbaar en ongeveer zestig bedrijven zijn er in die test mee aan de slag gegaan.

Omdat het gebruik van de Messenger-diensten per gebruiker geld kost, zal het voor consumentenapplicaties niet lonen om in te bouwen, schrijft Venturebeat. Het inbouwen van geschreven chatberichten kost 29 dollar per gebruiker per jaar, voor de optie met spraak en video erbij betalen ontwikkelaars 79 dollar per gebruiker per jaar.

De BBM Enterprise SDK is beschikbaar om Android- en iOS-apps mee te bouwen. De markt voor beveiligde zakelijke chatdiensten is afgelopen jaren fors gegroeid. Naast algemene zakelijke chatdiensten als Hipchat, Slack en Microsoft Teams zijn er ook veel gespecialiseerde chatdiensten bijgekomen voor bijvoorbeeld de zorg.