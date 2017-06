Door Sander van Voorst, dinsdag 13 juni 2017 07:26, 2 reacties • Feedback

Sony heeft tijdens zijn E3-evenement een remake van de game Shadow of the Colossus aangekondigd voor de PlayStation 4. Eerder kwam er al een opgepoetste versie uit, die was voor de PlayStation 3.

Het lijkt erop dat deze versie een volledige remake is voor de PlayStation 4. Sony maakte bekend dat deze vernieuwde versie ergens in het begin van 2018 moet uitkomen. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk hoe ver de veranderingen aan de game gaan. Dat gold ook voor de heruitgave die Sony in 2010 aankondigde en in 2011 uitbracht.

De originele versie van de game kwam meer dan tien jaar geleden uit, destijds nog voor de PlayStation 2. In de loop van de tijd wist het spel een cultstatus te ontwikkelen en het staat hoog aangeschreven bij critici. Shadow of the Colossus werd ontwikkeld door team Ico, hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de gelijknamige game Ico en van The Last Guardian.