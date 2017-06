Door Sander van Voorst, dinsdag 13 juni 2017 09:04, 4 reacties • Feedback

Sony heeft een nieuwe categorie PS4-games op de E3 aangekondigd, die het zelf onder de noemer PlayLink schaart. Daarbij gaat het om spellen die bedoeld zijn om in gezelschap te worden gespeeld. De besturing verloopt via smartphones of tablets.

De apparaten moeten voorzien zijn van een companion-app, waarmee verbinding mogelijk is met de PlayStation 4. Op die manier zijn ze als controller in te zetten door het apparaat te draaien of te kantelen, of de besturingsmogelijkheden van het scherm zelf te gebruiken. Sony heeft verschillende games in de PlayLink-collectie aangekondigd.

De game Hidden Agenda, waarvan het bedrijf een trailer heeft gepubliceerd, laat zes spelers deelnemen aan een detective thriller. Daarbij moeten ze keuzes maken in het verhaal en hebben ze allemaal een eigen einddoel. De titel Knowledge is Power vereist dat deelnemers quizvragen beantwoorden en kan met maximaal zes spelers gespeeld worden.

Verder is er de game Frantics, waarin maximaal vier spelers verschillende challenges moeten voltooien. Een vierde titel luidt SingStar Celebration en laat maximaal acht deelnemers hun smartphone als microfoon gebruiken met behulp van een speciale app. Volgens Sony vormen de voorgestelde games slechts een deel van de volledige collectie. Het bedrijf maakt niet bekend wanneer PlayLink beschikbaar is, maar vermeldt alleen dat de quiz That's You! op 4 juli gratis uitkomt voor PlayStation Plus-leden.