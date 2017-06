Door Sander van Voorst, dinsdag 13 juni 2017 08:27, 14 reacties • Feedback

Capcom brengt zijn game Monster Hunter: World uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One. De consolerelease is gepland voor het begin van 2018; de pc-versie volgt op een latere, nog onbekende datum.

Capcom maakt bekend dat het de eerste game in de langlopende Monster Hunter-serie is die in alle contreien tegelijk op de markt verschijnt. Tot nu toe hanteerde het bedrijf verschillende momenten voor aparte werelddelen. Zo verschijnen de games vaak pas later in westerse landen. Een andere vernieuwing is het feit dat de game vier spelers de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een 'drop-in multiplayer'.

Dat heeft volgens Capcom tot gevolg dat spelers uit Japan en de rest van de wereld met elkaar de game kunnen spelen. Zo kunnen spelers die de game solo spelen, de hulp inroepen van andere spelers als een bepaalde quest een te grote uitdaging blijkt. Verder kondigt het bedrijf aan dat er sprake is van 'naadloze gameplay', waarmee het erop doelt dat spelers zich vrij door het spel kunnen bewegen. In voorgaande Monster Hunter-games was er steeds sprake van afzonderlijke gebieden.

In Monster Hunter: World is het de bedoeling dat spelers op monsters jagen en daarmee gaandeweg hun vaardigheden verbeteren. Aan de hand van verzamelde loot kunnen spelers wapens en andere uitrusting maken en van upgrades voorzien. Het gevechtssysteem legt de nadruk op omgeving, die op verschillende manieren gebruikt kan worden om monsters te verslaan.