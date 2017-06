Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 13 juni 2017 08:19, 6 reacties • Feedback

Marvel en Sony hebben op de E3-gamebeurs nieuwe gameplaybeelden getoond van Spider-Man, de game die in 2018 exclusief naar de PlayStation 4 komt. Te zien is hoe Spider-Man tegenstanders uitschakelt met zijn spinnenwebben.

Daarnaast is er een achtervolgingsscène, waarbij de spinnenman door de straten slingert om een helikopter in te halen. De gameplay met stealth, vechtscènes, achtervolgingen en cutscènes doet denken aan die van de Batman: Arkham-serie.

Details over het spel maakten Marvel noch Sony verder bekend tijdens de presentatie. Aan het einde van de trailer is hoe dan ook te zien dat de release in 2018 plaats moet vinden. Aan het einde van de trailer duikt Miles Morales op, in de comicserie bekend als Ultimate Spider-Man. Wat zijn aandeel in de game wordt, is onbekend. Spider-Man wordt gemaakt door Insomniac, dat eerder verantwoordelijk was voor andere PlayStation-exclusieve titels als Resistance en Ratchet & Clank. Ook Spider-Man komt exclusief naar de PlayStation 4.