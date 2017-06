Door Paul Hulsebosch, zaterdag 17 juni 2017 13:00, 9 reacties • Feedback

Spider-Man was een van de grootste verrassingen van de E3. Het was de uitsmijter waarmee de persconferentie van Sony werd afgesloten. Onbekend was het project niet, Sony maakte precies een jaar geleden al bekend dat het Insomniac had gevraagd om een game rond de superheld te maken. Sony had op zijn beurt dat verzoek weer gekregen van Marvel, dat graag een game rond de spinnenman wilde op het platform van het Japanse concern, de PlayStation 4. Spider-Man moet het begin vormen van een reeks games rond Marvel-personages.

Dat Sony het verzoek bij Insomniac heeft neergelegd, is niet zo vreemd. Wie zich de gameplay herinnert van Sunset Overdrive zal grote overeenkomsten zien met wat er dit jaar werd getoond van Spider-Man. Het gaat wat ver om te zeggen dat Spider-Man 'Sunset Overdrive 2 in een ander jasje' is, maar de games lijken in een aantal opzichten aardig op elkaar. Dat is overigens geen schande. Sunset Overdrive werd over het algemeen goed gewaardeerd.

Mager mannetje

Er zijn dus behoorlijke overeenkomsten: in beide games speelt een mager mannetje de hoofdrol dat tot niet veel in staat lijkt, maar dat wel blijkt te zijn. In beide gevallen leeft dat mannetje in een grote stad vol onvermoed gevaar en moet hij het hebben van acrobatische toeren. Ontwijken is in beide gevallen net zo belangrijk als uitdelen. Beide kunnen wall runs uitvoeren, aan lantaarnpalen slingeren, en meer van dergelijke moves uitvoeren. Verschil is er uiteraard ook. Waar de naamloze hoofdpersoon van Sunset Overdrive het moet hebben van vuurwapens, kan Spider-Man enkel vertrouwen op zijn bovennatuurlijke gave. Bovendien is de stijl van beide games verschillend.

Insomniac heeft voor Spider-Man goed gekeken naar de oude comics van Stan Lee. Het heeft voor de game heel Manhattan nagebouwd. Het gaat daarbij om het hedendaagse Manhattan, maar het geheel heeft door de kleurstelling die Insomniac koos een sausje gekregen dat terug doet denken aan de jaren '50 van de vorige eeuw, de tijd waarin Peter Parker zijn eerste avonturen beleefde.