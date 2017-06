Door Paul Hulsebosch, dinsdag 13 juni 2017 07:36, 1 reactie • Feedback

Dat Horizon Zero Dawn een uitbreiding krijgt waarin meer verhaal verwerkt zit, maakte Guerrilla Games in maart al bekend. Tijdens de persconferentie van moederbedrijf Sony kondigde de Amsterdamse studio aan dat de dlc The Frozen Wilds gedoopt is.

Sony toonde tijdens de persconferentie een trailer van The Frozen Wilds, maar gaf verder geen toelichting op de verhaaluitbreiding voor Horizon Zero Dawn. Uit de trailer valt af te leiden dat hoofdpersoon Aloy terugkeert in de uitbreiding en dat deze zich, zoals de titel doet vermoeden, afspeelt in winterse omstandigheden. Ook verder is Sony zuinig met informatie. Zo laat de uitgever enkel los dat The Frozen Wilds in 2017 verschijnt, maar niet in welke maand. Ook de prijs van de uitbreiding is nog onbekend.

Dat Guerrilla aan een verhalende uitbreiding werkt voor Horizon Zero Dawn is niet verrassend. Sony maakte begin deze maand bekend dat er ruim 3 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht. Daarmee zijn de ontwikkelkosten van de game ruimschoots terugverdiend. Of Guerrilla Games naast The Frozen Wilds aan een nieuwe game werkt, is niet bekend.