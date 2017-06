Door Sander van Voorst, dinsdag 13 juni 2017 07:43, 3 reacties • Feedback

Bungie heeft in het kader van het E3-evenement aangekondigd dat Destiny 2 op 24 oktober uitkomt voor de pc. Het was al duidelijk dat de pc-versie later zou komen dan de consolevariant, maar er was nog geen releasedatum. De datum voor consoles is bovendien iets naar voren geschoven.

In zijn aankondiging maakt Bungie bekend dat dat de release voor PlayStation 4 en Xbox One twee dagen eerder plaatsvindt dan tot nu toe de verwachting was. Daarmee komt de geplande release nu op 6 september te staan. Eerder leek het er nog op dat de game op 8 september uit zou komen, zo was uit een aantal online verschenen posters op te maken. Later werd dit door Bungie bevestigd.

Daarnaast zijn de data voor de bèta's bekendgemaakt. Voor de consoles begint de pre-order-bèta op 18 juli voor PS4-bezitters en een dag later voor Xbox One. De open bèta volgt op 21 juli en eindigt twee dagen later. Pc-eigenaren moeten iets langer wachten, volgens Bungie staat de bèta gepland tegen het einde van augustus.

De pc-release van de game vindt plaats via Batte.net en is daarmee de eerste game van een derde partij die uitkomt via het platform. Op de E3 werd verder een nieuwe trailer van de game getoond, waarin de tegenstander Dominus Ghaul te zien is.