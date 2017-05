Door Mark Hendrikman, zaterdag 27 mei 2017 13:38, 6 reacties • Feedback

Destiny 2 zal gebruikmaken van dedicated servers voor overkoepelende elementen van multiplayermatches. Dat betekent dat host migrations zoals die voorkwamen in deel 1 verleden tijd zijn. Clients zijn nog wel zelf verantwoordelijk voor datastromen van hun eigen personage.

Bungie maakte eerder bekend dat de mmog-achtige online shooter geen dedicated servers zou hebben voor zijn multiplayermatches. In een update maakt de gameontwikkelaar nu duidelijk dat dat echter niet het volledige plaatje is. Dedicated servers zullen toch bij iedere multiplayermatch de overkoepelende datastromen afhandelen. Dat zijn zaken die bepalen hoe een potje vordert, zoals killregistraties en het behalen van doelen. Clientsystemen zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie en communicatie van persoonlijke data, zoals bewegen, schieten en het gebruik en heropladen van abilities.

In de originele Destiny waren spelers zelf verantwoordelijk voor het hosten van bepaalde elementen van een potje, zoals bijvoorbeeld de physics. Zij dienden eigenlijk zelf als servers. Dit heeft echter als gevolg dat als deze speler vertrekt, deze verantwoordelijkheid doorgegeven moet worden aan een andere speler, wat in de praktijk wachttijden behelst. Door het gebruik van een server voor de overkoepelende elementen van een multiplayermatch moet dit probleem verleden tijd zijn.

Verantwoordelijkheden aan clients overlaten betekent echter wel dat het systeem nog altijd kwetsbaar is voor valsspelers. Een client mag immers zelf bijhouden en rapporteren wanneer een ability bijvoorbeeld opgeladen is. Een hack aan de zijde van de client zou dus ervoor kunnen zorgen dat een speler oneindig gebruik van zijn abilities zonder wachttijd kan krijgen. Bungie verzekert zijn fans echter dat het al vele jaren bezig is met technieken en maatregelen om daadkrachtig op te treden tegen valsspelers. "We hebben verschillenden strategieën die ervoor zorgen dat het leven van een valsspeler in Destiny 2 naar en kort zal zijn," schrijft Bungie.

Destiny 2 moet ergens deze zomer een bètatest ondergaan waar spelers aan mee kunnen doen. De game komt op 8 september van dit jaar uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Een Windows-versie volgt ook, maar daar is nog geen releasedatum van bekend. Tweakers heeft kort geleden ook nog een preview van Destiny 2 gemaakt.

Gameplaybeelden van de multiplayer-modus van Destiny 2, door Tweakers zelf opgenomen tijdens het Destiny 2-evenement rond de onthulling van de game - de beelden zijn van de PS4-versie