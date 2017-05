Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 20:46, 33 reacties • Feedback

Bungie heeft de eerste gameplaybeelden vrijgegeven van Destiny 2. Het bedrijf gaat de pc-versie van het spel exclusief distribueren via Battle.net, het gameplatform van Blizzard. Het is de eerste keer dat een spel van een derde partij naar Battle.net komt.

Bungie toonde al enkele cinematische trailers van Destiny 2, maar donderdag is de eerste trailer met gameplaybeelden verschenen. De online multiplayer-shooter speelt zich een jaar af na de gebeurtenissen in Destiny: Rise of Iron. De speler moet de Red Legion onder leiding van Ghaul verslaan, die de laatste stad van de mensheid heeft ingenomen en de Guardians hun krachten heeft ontnomen.

De game verschijnt 8 september voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Wie een pre-order voor het spel plaatst, krijgt in de zomer voorrang bij de open bèta. Opvallend is dat de pc-versie exclusief via Blizzards Battle.net beschikbaar komt.

Alle sociale functionaliteit, zoals chats, streamen naar Facebook en zien wie van de vrienden online is, zal dan ook via Battle.net verlopen, verduidelijkt Blizzard. Tot nu toe waren alleen games van Blizzard zelf onderdeel van Battle.net. Of ook andere Activision-games naar het platform komen is niet bekend.