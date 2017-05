Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 20:11, 23 reacties • Feedback

Google voert wijzigingen door bij de Play Console die ontwikkelaars in staat stelt apps niet te tonen in de Play Store aan smartphones die niet aan SafetyNet attestation voldoen. Dit lijkt Netflix toe te passen om installatie op smartphones met roottoegang te voorkomen.

Google kondigde woensdag uitbreidingen van de mogelijkheden met de Play Console aan tijdens Google I/O. Nieuw is de toevoeging Device Catalog, waarmee ontwikkelaars kunnen aangeven welke toestellen hun apps wel en niet kunnen vinden in de Play Store. Ze kunnen dit onder andere afhankelijk maken van de soc van de smartphone, de hoeveelheid ram maar ook het al dan niet voldoen van de integriteitstest van SafetyNet attestation. Ontwikkelaars kunnen hiermee controleren of ze met echt Android-apparaat van doen hebben.

Als smartphones de integriteitstest voor SafetyNet niet doorstaan, kunnen die toestellen buitengesloten worden, is een van de opties. AndroidPolice constateert de overeenkomsten met het bericht dat Netflix installaties van smartphone met roottoegang en custom roms niet langer accepteert: die smartphones krijgen de Netflix-app in de Store niet meer te zien.