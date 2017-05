Door Olaf van Miltenburg, donderdag 18 mei 2017 19:30, 3 reacties • Feedback

Lenovo heeft de dunne en lichte IdeaPad 720s met dunne schermranden en de Legion Y920 voor gamers met een GTX 1070 en mechanisch toetsenbord aangekondigd. Naast die twee laptops brengt het bedrijf meer IdeaPads uit, waarvan modellen in een dunne uitvoering.

Lenovo kondigde zes nieuwe IdeaPad-laptops aan. Het gaat om de IdeaPad 320, 520 en 720 en de dunnere 320s, 520s en 720s, waarbij de s voor slim staan. Lenovo licht de high-end thin & light 720s eruit: deze 13"-laptop met tot aan de uhd-resolutie heeft dunne schermranden, een behuizing van aluminium, dikte van 13,6mm en gewicht van 1,14 kilogram. Lenovo voorziet deze laptop van een Kaby Lake-processor tot aan de Core i7, een thunderbolt 3-poort en een pci-e-ssd met opslagcapaciteit van tot aan 1TB.

Over de overige laptops maakt minder specificaties bekend. Wel is duidelijk dat de 520 met 15"-scherm en 520s met 14"-scherm optioneel met een Nvidia GeForce 940MX komen en dat de 520s 19,3mm dik is. De 320 en 320s zijn budgetmodellen met een 14"-scherm.

IdeaPad-Model Schermdiagonaal Adviesprijs Verschijningsmaand 320 14", 15", 17" resp. €349, €299, €399 Mei 320s 14", 15" resp. €499, €499 Mei 520 15" €649 Mei 520s 14" €699 Mei 720 15" €749 Juli 720s 13", 14" resp. €899, €999 resp. juli, mei

Voor gamers verschijnt de Legion Y920. Dit is een 17"-laptop die Lenovo van een overklokbare Core i7 voorziet, waarschijnlijk de Core i7-7820HK. De videokaart is de GeForce GTX 1070 met 8GB gddr5 en het mechanische toetsenbord is voorzien van gekleurde achtergrondverlichting. De prijs van de Legion Y920 bedraagt 2599 euro en deze moet nog deze maand beschikbaar komen.