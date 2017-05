Door Emile Witteman, vrijdag 5 mei 2017 19:04, 3 reacties • Feedback

Op verschillende Amerikaanse webwinkels is een Lenovo-laptop met een 14"-scherm verschenen, dat door zijn dunne schermranden een vergelijkbaar formaat heeft met wat 13"-laptops gebruikelijk hebben.

De IdeaPad 720s is onder andere op Newegg verschenen. Hij is voorzien van een 14"-ips-scherm met een resolutie van 1920x1080. Ondanks wat gebruikelijk is bij laptops met dunne schermen, heeft Lenovo de webcam boven het scherm weten te plaatsen.

De versie die op Newegg staat, is uitgerust met een Intel Core i7-7500U, 16GB ddr4-ram en een 512GB pcie-ssd. Verder zit er een Nvidia Geforce 940MX-gpu in de laptop. Het model kost 1329,99 dollar, wat, met de huidige dollarkoersen en met btw erbij opgeteld, op ruim 1450 euro neerkomt. Ook is er op Best Buy een versie met een Core i5-7200U, 8GB ram en een 256GB ssd te vinden, die 949,99 dollar kost.

Het gewicht van de laptop is 1,6kg en de metalen behuizing is ongeveer 1,5cm dik. Lenovo voorziet hem van een 56Wh-batterij. Verder zitten er twee usb 3.0-poorten, een thunderbolt 3-aansluiting, hdmi, een koptelefoonaansluiting en een sd-kaartlezer in de laptop. De stroomvoorziening gaat via een aparte aansluiting.

Newegg geeft aan dat de laptop vanaf 27 juli verkrijgbaar is. Lenovo heeft nog geen aankondigingen over de laptop gedaan, waardoor het niet duidelijk is of en wanneer de laptop in de Benelux verkrijgbaar zal zijn. Ook onbekend is of er ook varianten met andere specificaties zullen verschijnen.