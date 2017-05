Door Emile Witteman, vrijdag 5 mei 2017 18:08, 53 reacties • Feedback

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er in de Europese Unie bijna 50 procent meer elektrische auto's verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland is deze toename zelfs bijna 85 procent.

De cijfers zijn gepubliceerd door de Europese Autofabrikantenbond, wat officieel wordt afgekort naar de Franse benaming ACEA. In het rapport zijn de verkopen beschreven van voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden.

In 2016 werden tijdens het eerste kwartaal 16.505 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, wat een jaar later is gestegen tot 24.592. Dit is een stijging van 49 procent. Ook de verkoop van semi-elektrische auto's is toegenomen. In dezelfde periode is de verkoop van plug-inhybride auto's met 13 procent toegenomen van 19.161 naar 21.644 stuks en hybride auto's zijn zelfs 61,2 procent beter verkocht, van 68.856 naar 111.006 stuks.

De verkopen in Nederland zijn vergelijkbaar, maar anders verdeeld. Zo is er een sterkere toename van de verkoop van elektrische auto's te zien, met 84,8 procent van 1161 naar 2146 stuks, en zijn hybride auto's 166,9 procent beter verkocht, met een toename van 1736 naar 4633 nieuwe registraties. Deze flinke toenamen zijn echter wel ten koste gegaan van de verkoop van plug-inhybride auto's, waarvan de verkopen zijn gedaald van 1157 stuks in het eerste kwartaal van 2016 naar 351 auto's in hetzelfde kwartaal van 2017.

De ACEA geeft geen verklaring voor de toename in de verkopen van elektrische auto's, maar Bloomberg suggereert dat het te maken heeft met investeringen in het snellaadnetwerk en het beschikbaar komen van goedkopere elektrische auto's met een groter bereik.

Het instorten van de verkopen van plug-inhybride auto's in Nederland is te verklaren aan de hand van het vervallen van de belastingvoordelen voor deze typen. Voor deze auto's moet vanaf 2017 hetzelfde tarief worden betaald als voor normale benzineauto's. Voor volledig elektrische auto's is het belastingvoordeel nog wel van toepassing.