Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 16:27, 12 reacties • Feedback

Submitter: DennusB

Het bedrijf nanoFlowcell claimt met zijn Quantino-auto 1400 kilometer afgelegd te hebben op basis van een enkele lading van zijn flowcell-accu. Daarvan zouden 1000 kilometers op de openbare weg in Zwitserland afgelegd zijn.

NanoFlowcell doet de claim in een verslag van een bijeenkomst van eind december in Zürich, waar ontwikkelaars van het bedrijf en technici van 'grote Aziatische autofabrikant' aanwezig zouden zijn geweest. Het bedrijf wilde aantonen dat zijn NanoFlowcell-technologie gereed is voor serieproductie en nam de technici mee met een testrit. Binnen 8 uur en 21 minuten zou de Quantino-auto het doel van 1000 kilometer bereikt hebben.

"Op een testtrack zou die 1000 kilometer in no time afgelegd zijn, maar op de Zwitserse weg geldt een snelheidslimiet van 120km/u", aldus het in Liechtenstein gevestigde NanoFlowcell Holdings. Na de sessie met de Aziatische technici zouden ontwikkelaars van het bedrijf de tank van de auto leeggereden hebben, waarna een geclaimde afstand van 1401 kilometer op de teller stond.

De accu van de Quantino is een zogenoemde flowcell-accu. In dit soort oplaadbare brandstofcellen vindt een chemische reactie plaats in een reactiekamer, waarbij elektrische energie gewonnen wordt. Het benodigde elektrolyt wordt in aparte opslagtanks bewaard en naar behoefte het reactievat ingepompt. NanoFlowcell claimt dit principe in een accu van beperkte omvang te kunnen toepassen en de laatste generatie, die in oktober vorig jaar werd aangekondigd, zou geen dure supercondensatoren meer nodig hebben.

De accu van de Quantino is een 48V-model met een capaciteit van 15kWh, aldus nanoFlowcell. De driefasige asynchrone motor biedt 109pk. Het bedrijf zelf geeft toe dat de benodigde infrastructuur voor de bi-ion- electrolyt een kip-en-eiprobleem vormt voor een doorbraak. De samenstelling van die bi-ion-electrolyt houdt het bedrijf nog geheim. Voor zover bekend zijn de claims van nanoFlowcell nog niet door onafhankelijke partijen getoetst.