Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 18:31, 28 reacties • Feedback

Het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife is verbroken door een elektrische auto; de NIO EP9. Eerder vestigde de Chinese superauto al een record voor elektrische auto's, maar nu is hij ook sneller dan auto's met conventionele aandrijving.

Een coureur wist een 20,8 kilometer lange ronde van de 'groene hel' met de NIO EP9 in 6 minuten en net geen 46 seconden af te leggen. Dat is ruim 19 seconden sneller dan wat eerder met dezelfde auto behaald werd. Die rondetijd van iets meer dan 7 minuten was al goed om de snelste elektrische auto te zijn.

Het nieuw gevestigde ronderecord geldt voor productieauto's die ook op de openbare weg mogen rijden. De NIO EP9 wordt daadwerkelijk gemaakt, maar in een zeer beperkte oplage. Zes exemplaren zijn gemaakt voor investeerders van het bedrijf en nog eens tien kunnen besteld worden voor 1,4 miljoen euro.

De EP9 heeft een chassis en body van koolstofvezel en is uitgerust met vier motoren die samen een megawatt aan vermogen kunnen leveren, wat gelijk staat aan 1360pk. Dat is goed voor een acceleratie van 0 naar 200km/u in 7,1 seconden en een topsnelheid van 313km/u. De accu kan in 45 minuten volgeladen worden en het bereik is volgens NIO maximaal 427 kilometer. Ook heeft de auto techniek voor autonoom rijden aan boord. Daarmee zette de EP9 de snelste tijd neer voor zelfrijdende auto's op het Circuit of the Americas.

De Chinese autofabrikant NIO is onderdeel van de start-up NextEV. Het bedrijf wil dit jaar een elektrische suv in massaproductie nemen. Dat model, de ES8, werd in april op een autobeurs onthuld. NextEV heeft ook een team dat deelneemt aan de Formule E.