Autofabrikant NIO, onderdeel van de Chinese start-up NextEV, heeft op de autobeurs van Sjanghai de ES8 onthuld. De elektrische suv heeft zeven zitplaatsen en moet dit jaar in massaproductie gaan, om volgend jaar op de Chinese markt te verschijnen.

Naast het feit dat de ES8 op de voor- en achterwielen wordt aangedreven met elektromotoren, heeft NIO nog niet veel details gegeven over de aandrijving. Evenmin is bekendgemaakt welke afstand de auto kan afleggen op zijn accu's. Eind dit jaar vindt de officiële onthulling van de auto plaats.

De NIO ES8 is zo'n vijf meter lang en heeft een wielbasis van meer dan drie meter. De body en het chassis zijn gemaakt van aluminium en de auto maakt gebruik van luchtvering. Aan de binnenkant zijn grote, tablet-achtige schermen te zien voor het weergeven van informatie.

NIO zegt al duizenden kilometers met het model getest te hebben, onder andere in extreme kou in Mongolië en in de hitte in Australië. Volgens de fabrikant is de fabricagelijn voor het maken van de ES8 al gereed en is ook de aanlevering van alle benodigde onderdelen rond. De autofabrikant wil nog dit jaar van start gaan met de massaproductie, om de auto begin volgend jaar te kunnen leveren in China. Hoeveel exemplaren het bedrijf kan maken en wat de auto gaat kosten, is niet bekendgemaakt.

Ook neemt NIO bestellingen aan voor zijn supercar, de EP9, die in november vorig jaar werd onthuld. De Chinese fabrikant gaat tien nieuwe exemplaren maken van het 1,4 miljoen euro kostende model. Tot op heden zijn er zes exemplaren gemaakt, voor investeerders van het bedrijf.

De EP9 heeft een chassis en body van koolstofvezel en is uitgerust met vier motoren die samen een megawatt aan vermogen kunnen leveren, wat gelijk staat aan 1360pk. Dat is goed voor een acceleratie van 0 naar 200km/u in 7,1 seconden en een topsnelheid van 313km/u. De accu kan in 45 minuten volgeladen worden en het bereik is volgens NIO maximaal 427 kilometer.

Volgens de makers is de EP9 de snelste elektrische auto van dit moment. De supercar klokte een rondetijd van zeven minuten en vijf seconden op de Nordschliefe. Ook heeft de auto techniek voor autonoom rijden aan boord. Daarmee zette de EP9 de snelste tijd neer voor zelfrijdende auto's op het Circuit of the Americas.

NIO EP9 zelfrijdend in actie op het Circuit of the Americas