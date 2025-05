Na 15 tot 20 minuten laden weer vierhonderd kilometer of meer rijden; met de nieuwste EV's van bijvoorbeeld Hyundai, KIA en Porsche kan het. Wie sneller elektrisch wil doorrijden, kan bij NIO terecht. Dit bedrijf heeft namelijk accuwisselstations, waarbij de hele accu wordt vervangen door een (bijna) vol exemplaar. Zo kun je binnen vijf minuten wisselen en tot wel 570 kilometer rijden. Deze Chinese autofabrikant heeft recent het vijftigste Europese Power Swap Station geplaatst, waardoor dit accuwisselnetwerk steeds meer vorm krijgt. Chao Yang van NIO stond aan de wieg van de Power Swap Stations en legt uit waarom dit netwerk is ontstaan en hoe de accuwissels er nu voorstaan.

Je accu als abonnement Wie een NIO koopt, kan ervoor kiezen de accu meteen te kopen, of deze met een abonnement te nemen. Een NIO ET5 kost zonder accu bijvoorbeeld 50.700 euro. Ga je voor de Standard Range-versie met 75kWh-accu en een actieradius van 456km, dan betaal je per maand 169 euro voor de accu. Koop je de accu, dan betaal je meteen 12.000 euro extra. Bij een koopaccu kun je geen gebruik maken van de Power Swap Stations. Bij het abonnement kan dit wel. Je krijgt per maand twee 'accuwisseltokens'. Ongebruikte tokens neem je mee naar de volgende maand, extra wissels zijn te koop voor tien euro per stuk. Bij een accuwissel betaal je daarnaast nog een bedrag voor het aantal 'extra' kWh, voor 44 cent per kWh. Snelladen kan duurder zijn; Fastned kost bijvoorbeeld 69 cent per kWh. Hierbij hoort wel de kanttekening dat snellaadbedrijven vaak abonnementen hebben waarbij het tarief sterk kan dalen. Zo heeft Fastned een abonnement voor 12 euro per maand, waarbij laden 48,3 cent per kWh kost. Snelladen kan ook goedkoper; bij Tesla kun je bijvoorbeeld voor 28 cent per kWh 250kW-snelladen, ook zonder Tesla-auto of abonnement.

Waarom begonnen jullie dit accuwisselnetwerk? Welke problemen wilden jullie oplossen?

"Toen we bezig waren met het opzetten van NIO, zo'n tien jaar geleden, vroegen we mensen die een EV overwogen wat hun grootste belemmeringen of zorgen waren om over te stappen naar elektrische auto's. Ze maakten zich vooral zorgen om de actieradius en de accu, en het feit dat het laden van een auto niet zo gemakkelijk is als het tanken van een fossiele auto. Daarnaast gaven ze ook aan zich zorgen te maken om accudegradatie en vreesden ze dat de accutechnologie snel achterhaald zou zijn. In die tijd volgden de accu-innovaties elkaar snel op, waardoor het bereik van auto's steeds groter werd. Autobestuurders gaven destijds aan daarom op dat moment nog geen EV te willen kopen, uit vrees dat de accu snel achterhaald zou zijn."

"Met de accuwissels lossen we die problemen op en helpen we ze met de overstap naar elektrische auto's. Daarnaast zien we de wisselstations als een efficiënter alternatief voor snellaadstations. In drukke steden heb je lang niet altijd genoeg parkeerplaatsen om elektrische auto's te kunnen laden. Een Battery Swap Station neemt de plek in van vier parkeerplaatsen, maar kan met die parkeerplaatsen maximaal 408 accuwissels per dag uitvoeren; veel meer dan met snelladers mogelijk zou zijn. De accuwisselstations zijn dus efficiënter."

"De Battery Swap Stations zien we ook als een mogelijke vorm van energieopslag. Ze kunnen het lokale energienet helpen waardoor extra zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dit in tegenstelling tot supersnelle laders, die juist veel van het energienet vragen en er niet efficiënt mee omgaan. Waarom kunnen we al die problemen, de overstap naar hernieuwbare energie en het snel opladen van auto's, niet met de Battery Swap Stations oplossen?"

Jullie zijn niet de enige partij die aan accuwissels heeft gedacht. Zo had Renault ruim tien jaar geleden de Fluence Z.E., waarbij de autofabrikant samenwerkte met Better Place voor wisselstations. Zo kon de 22kWh-accu bij Schiphol gewisseld worden voor een vers exemplaar. Better Place ging in 2013 failliet, toen jullie nog aan jullie concept werkten. Schrikte dat jullie niet af?

"Nee. Het is echt een ander tijdperk in EV-land. Toen was de markt voor EV's nog klein, veel kleiner dan nu. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Daarnaast zijn wij een autofabrikant, in tegenstelling tot Better Place. Wij bouwen de auto dus van de grond af op met het idee de accu te kunnen wisselen, terwijl Renault de auto moest aanpassen om er een wisselaccu in te kunnen herbergen. Dat betekent dat wij efficiënter en beter met de ruimte om kunnen gaan, waardoor er een beter product uitkomt."

"Onze aanpak is bovendien anders. Wij bouwen niet één groot accuwisselstation op één locatie, zoals Better Place wel deed, maar plaatsen meerdere, kleinere accuwisselstations op verschillende plekken. Zo staan de accuwisselstations dichter bij de klant waardoor zij er sneller terechtkunnen."

Tweakers maakte in 2012 een video van de accuwissel van de Renault Fluence Z.E. bij het Better Place-wisselstation op Schiphol.

NIO heeft nu vijftig wisselstations in Europa en negen in Nederland. Is dat genoeg?

"We moeten er meer plaatsen. We zijn niet echt tevreden met de huidige snelheid van nieuwe accuwisselstations, daar zien we echt ruimte voor verbetering. Europese landen zijn heel verschillend, bijvoorbeeld qua wetgeving en handhavende autoriteiten. Het is voor ons daarom lastiger dan verwacht om toestemming te krijgen om iets te plaatsen. Er zijn uitdagingen, maar we zijn wel aan het verbeteren. Daarnaast moeten we nog eens goed kijken naar de verhoudingen tussen gebruikers en infrastructuur."

Wat bedoel je daarmee, met die verhoudingen?

"Nou ja, als je één gebruiker per wisselstation hebt, dan heb je een probleem. Normaliter plaatsen we de infrastructuur eerder dan we de auto's verkopen, met de verwachting dat als er accuwisselstations zijn geplaatst, er meer NIO-auto's worden gekocht. We moeten alleen goed kijken of we genoeg wisselstations plaatsen op de juiste plekken, of misschien niet juist te veel stations op bepaalde locaties. Daarnaast kijken we of de wisselstations goed met elkaar verbinden om lange routes mogelijk te maken, wat we Power Journeys noemen. Zo hebben we zes Power Swap Stations tussen Rotterdam en München, waardoor je de route van 1323 kilometer kunt rijden via accuwisselstations."

Een voorbeeld van een NIO Power Journey

Vijftig wisselstations voor Europa zijn er dus niet genoeg, hoeveel moeten het er dan zijn?

"Die vraag is heel lastig om te beantwoorden. We hebben nu geen specifiek getal in gedachten, maar kijken continu naar waar we wisselstations hebben of waar we ze nog zouden willen plaatsen. Hierbij kijken we ook naar de gebruikerstevredenheid. Voor Nederland hebben we er nog eentje nodig. We hebben nu heel het land tot aan Arnhem voorzien van wisselstations, richting Groningen wordt binnenkort de laatste geplaatst. Dan kun je van Maastricht tot Groningen swappen, en in Den Haag, in Amsterdam ... Voor Nederland is dat genoeg."

Waarom lukt dat sneller plaatsen niet?

"Dat komt vooral door het verschil in hoe vergunningen worden verleend. Neem de bouwvergunning. In Duitsland verschilt het per deelstaat hoe die vergunningen worden verleend. In andere landen gaat het weer op een andere manier. Het kost simpelweg veel tijd om dat uit te zoeken en te regelen, meer dan we hadden verwacht. Daarnaast moet de grondeigenaar begrijpen wat we op zijn of haar grond willen doen."

"Onze accuwisselstations zijn een relatief nieuw concept, ook nieuw in de markt. Je merkt dan ook dat het lastig is om toestemming te krijgen van lokale overheden en van de grondeigenaar. "Hé, wat ga je daar doen met al die accu's?", krijg je bijvoorbeeld vaak te horen. We hadden niet verwacht dat dit zo moeilijk zou zijn en we hebben meer tijd nodig om ons concept aan ze uit te leggen. Hoe meer accuwisselstations we aanleggen, hoe meer ze worden gebruikt, hoe meer mensen erover horen, des te sneller zullen overheden en grondeigenaars het concept begrijpen en ons toestemming geven. In Nederland werd het concept wel wat sneller begrepen, waardoor het Nederlandse team nu de Duitse tak helpt en ondersteunt."

Er zijn nu 480 NIO-auto's in Nederland, is dat genoeg voor die tien laadstations?

"We willen meer auto's op de weg, dat is zeker. Maar we zijn een premiummerk. Onze auto's zijn duur. De gemiddelde aanschafwaarde voor een NIO-EV is, als je de accu erbij zou kopen, zo'n 83.000 euro. Dat is veel, ook als je een auto leaset. We zitten in een klein segment: we concurreren met Audi, BMW en Mercedes. En we zijn nieuw. Dus het kost tijd om naamsbekendheid te krijgen en meer auto's te verkopen. Het gaat langzaam, maar de gebruikerstevredenheid ligt hoog. Dus we doen het goed, vinden we zelf."

"Als je naar heel Europa kijkt, zien we dat de bezettingsgraad van de stations nog niet heel hoog ligt. Zoals gezegd plaatsen we de wisselstations voordat we de auto's verkopen. Dus nu moeten we wachten en geduld hebben tot we meer gebruikers hebben. Daarnaast zijn we niet actief in heel Europa, maar alleen in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het is goed om daar rekening mee te houden als je naar onze Europese cijfers kijkt."

Chao Yang, vicepresident en Head of Product Design

& Development-Power Products bij NIO Power

Het laden van elektrische auto's gaat steeds sneller. Maken jullie je geen zorgen dat de techniek jullie inhaalt? Dat laden straks zodanig snel gaat, dat het niet langer sneller is om de accu te wisselen?

"Ik denk het niet. Voor het laden van een auto ben je niet alleen afhankelijk van de accu, maar ook van bijvoorbeeld het energienet. Zeker als je vier, vijf of misschien wel meer auto's tegelijk aan het laden bent. Zelfs in China, waar we misschien wel de geavanceerdste energienetten hebben, kunnen we zo'n enorme energievraag niet aan. Je moet dus heel veel investeren om ervoor te zorgen dat het energienet dergelijke hoge laadsnelheden aankan, wat met ons product niet hoeft."

"Daarnaast blijft basale natuurkunde overeind. Er blijven beperkingen aan hoe energiedicht een accu kan zijn, hoe snel je die kunt opladen, hoe lang die meegaat en hoeveel dat allemaal moet kosten. Als je één soort accu ontwikkelt die alles kan, heb je een enorm dure accu. Met het Power Swap-systeem kun je juist kiezen wat je wilt. Onze 75kWh-lfp-accu gaat zeer lang mee en is daarom geschikt voor het dagelijkse leven. Als je wat langer op reis wilt, kun je weer voor onze grotere accu's gaan die andere, duurdere accutechnieken gebruiken. Ons concept biedt klanten flexibiliteit om verschillende, ook nieuwe accutechnieken te gebruiken voor een veel lagere prijs."

NIO-auto's kunnen ook relatief snel snelladen met maximaal 240kW, afhankelijk van het model en de accu. Is dat niet overbodig als je ook de accu kunt wisselen?

"Chargeable, swappable, upgradable, dat is onze filosofie. Veel mensen denken dat je alleen kunt accuwisselen met onze EV's, maar je kunt ze ook heel snel laden. NIO is een premiummerk: we moeten onze klanten alle vrijheid en flexibiliteit geven. We kunnen niet garanderen dat we overal accuwisselstations kunnen plaatsen, daarom moeten zij ook de flexibiliteit hebben om te kunnen snelladen."

Maar wedden jullie zo niet een beetje op twee paarden? Heeft een auto niet extra koeling nodig om snelladen mogelijk te maken, wat de auto's weer duurder maakt, terwijl je de accu ook gewoon kunt omwisselen?

"NIO maakt ook snelle auto's, wat betekent dat de accu's al veel vermogen moeten kunnen leveren aan de elektromotoren. Om dat mogelijk te maken, heb je al goede koeling nodig. Ik denk dus niet dat het de auto's veel duurder maakt om snelladen mogelijk te maken."

Tweakers ging in 2022 naar Noorwegen om een NIO-accuwisselstation in de praktijk te ervaren.

Zijn er veel klanten die de accu zelf kopen, zonder abonnement?

"Dat aantal klanten is zo verwaarloosbaar dat we het eigenlijk niet eens tellen. In Nederland zijn het maar een handjevol. Dat kwam doordat leasemaatschappijen in hun backend niet konden regelen dat een auto werd gekocht met een abonnementsaccu. Overigens duurde het daardoor ook iets langer voordat leasemaatschappijen ons konden opnemen in hun bestand. Gelukkig is dat grotendeels voorbij nu en ondersteunen ook leasemaatschappijen onze abonnementsaccu."

Gebruiken die klanten de wisselstations veel?

'Bij de eerste accuwissel moeten mensen door hun angst heen. Maar daarna komen ze vaker terug.' "Je ziet dat klanten voor de eerste accuwissel even door hun angst heen moeten. Als ze de auto voor het eerst krijgen, zit daar een accu in die voor hun gevoel nog 'nieuw' is. Dan hebben ze het gevoel dat ze niet weten wat ze daarvoor terugkrijgen als ze die wisselen. Is de accu eenmaal voor het eerst gewisseld, dan zie je dat ze vaker terugkomen. Ik heb geen cijfers over hoe vaak bestuurders dat in Europa doen. In China doen ze dat zo'n vier tot zes keer per maand."

In China kun je de accu niet alleen inwisselen voor een opgeladen exemplaar, maar je kunt er ook voor kiezen tijdelijk een grotere 100kWh-accu te hebben. Dit kon in Nederland en Europa eerder niet vanwege juridische bezwaren; de bijtelling en kentekenregistratie zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de accu waarmee de auto wordt geleverd. Nederlandse autoriteiten zijn inmiddels akkoord met kWh-upgrades, schreef AutoWeek eerder, mits de upgrade tijdelijk is. Permanent rondrijden met een 100kWh-accu in je 75kWh-auto mag dus niet. Wanneer komen die accu-upgrades naar Nederland?

"Dit staat nu gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar. We moeten bijvoorbeeld nog kijken hoeveel dit zal kosten. In China kost het omgerekend zo'n zes tot zeven euro per dag om die grotere accu te huren. Interessant genoeg zag je in China een gedragsverandering bij de klant ontstaan. Eerst namen ze de grotere 100kWh-accu toen ze de auto kochten. Toen we de mogelijkheid introduceerden om de accu tijdelijk te upgraden, zag je dat ze bij aanschaf van de auto vaker voor de kleinere 75kWh-accu gingen. Met de Power Swap Stations hebben ze immers de mogelijkheid om die grotere 100kWh-accu te installeren als ze die nodig hebben. Dat bespaart geld en grondstoffen, omdat niet elke auto met een onnodig grote 100kWh-accu rondrijdt."

Sinds kort bieden jullie ook in China een 150kWh-accu aan, een semisolidstateaccu. Deze heeft een grotere energiedichtheid dan de 75- en 100kWh-accu's, waardoor deze past in de huidige NIO-auto's. Daardoor kunnen NIO-klanten in China ook tijdelijk een 150kWh-accu huren. Waarom is die accu alleen te huren?

"Daar kiezen we nu voor, omdat we nog niet veel semisolidstateaccu's hebben. Het is nog een nieuw product; wij als NIO zijn de eerste die de accu's op de markt brengen, dus er is nog niet veel aanbod. We willen dat zoveel mogelijk NIO-bestuurders de accu kunnen gebruiken als ze die nodig hebben, daarom verhuren we de accu nu alleen en zit deze op dit moment niet permanent in auto's. Om die reden komt de accu voorlopig ook nog niet naar Europa. Mogelijk verandert dit in de toekomst, maar we hebben hier nog geen harde planning voor."

De Europese Power Swap Stations van NIO

Op dit moment werken de Power Swap Stations alleen met NIO-auto's. Jullie willen ook al langer dat andere auto's hier accu's kunnen wisselen. Hoe verloopt dat plan?

"Er zijn al overeenkomsten getekend met Geely, Lotus, JAC Group, Chery, GAC, Changan Auto en meer om aan een gestandaardiseerd swapnetwerk te werken. We hebben daardoor nu overeenkomsten met de grotere Chinese autofabrikanten. Dat is de eerste fase, om hun aandacht te trekken."

"De tweede fase is dat we invloed krijgen in de ontwikkeling van hun toekomstige modellen. Het is lastig om een huidig model om te bouwen en deze geschikt te maken voor ons accuwisselsysteem, maar voor nieuwe modellen kan dit wel. Hier werken we nu aan. Het ontwerpen van een auto duurt jaren en die ontwerpen moeten aangepast worden om met onze swapstations overweg te kunnen. Daarnaast zijn er ook technische uitdagingen waar we tegenaan lopen. Dit kost dus simpelweg tijd."

Wat zijn die technische uitdagingen dan?

"Het swapstation moet uiteindelijk overweg kunnen met de auto om de accu eruit te kunnen halen en om te ruilen voor een ander exemplaar. Dat betekent dat de software van het Power Swap Station overweg moet kunnen met de software van de auto. We moeten die software daarom standaardiseren, evenals de hardware van de accu's. Anders zijn de systemen niet interoperabel en werken de Power Swap-accu's niet met andere auto's. Daar werken we dus hard aan om ervoor te zorgen dat het concept ook bij andere auto's werkt."

In drie minuten een nieuwe accu De Power Swap Stations zijn gebouwtjes met een garageachtige opening. De bestuurder stopt de auto voor het station, waarna de NIO zelf de besturing overneemt. Zo rijdt de NIO geautomatiseerd achteruit het Power Swap Station binnen. Hier zitten tientallen accu's die opgeladen worden of zijn, en aan de rechterzijde van de geparkeerde auto opgeslagen worden. Het Power Swap Station schroeft de accu onder de auto uit, om deze te verwisselen met een opgeladen exemplaar. Dit hele proces duurt volgens NIO drie minuten.

Maar krijgen we dan niet het probleem dat de auto's te veel op elkaar gaan lijken, om ze geschikt te maken voor het accuwisselsysteem? Moeten ze bijvoorbeeld niet dezelfde afmetingen hebben?

"De accu moet natuurlijk wel dezelfde afmetingen hebben. Maar de exacte plaatsing mag wat afwijken, bijvoorbeeld iets verder naar voren of achteren. De wielbasis kan daarom afwijken, net als de buitenmaten van de auto. Het is dus niet alsof de auto's door het verwisselbare concept op elkaar moeten lijken. Sterker nog, je ziet dat nu al veel auto's de accu's op een vergelijkbare manier integreren in de auto. De meeste auto's hebben de accu onder in de auto gemonteerd, net als wij. Auto's gaan dus niet per se meer op elkaar lijken door ons systeem."

"We hebben bovendien wel wat flexibiliteit als het om de accu's gaat. De auto's van ons nieuwe submerk Onvo gebruiken bijvoorbeeld iets dunnere accu's die ook overweg kunnen met onze accuwisselstations. Daarvoor moeten we die wisselstations wel upgraden, maar het kan wel. Er passen niet eindeloos veel accu's in de wisselstations, dus we kunnen niet te veel verschillende accu's herbergen. Overigens weten we nog niet of en wanneer we Onvo naar Europa gaan brengen; daar zijn we intern nog over in gesprek."

Hoe zit het met de health van zo'n gewisselde accu? Hoe weten NIO-rijders wat voor accu ze krijgen?

"Je krijgt bij ons sowieso een goede accu waarmee je in ieder geval 80 procent van de WLTP-actieradius kunt halen. Dat is voor ons echt een bottomline waar we minimaal aan voldoen, vaak veel meer. We monitoren de accu's continu en voeren regelmatig diagnostische tests uit om onder meer de state of health te kunnen volgen. De accu's worden ook niet op de volle 240kW geladen om ze langer mee te laten gaan. We zorgen dus goed voor de accu's; de Swap Stations zijn bijna een ziekenhuis voor ze. Zien we dat er een cel kapot is, bijvoorbeeld? Dan halen we die accu uit de roulatie en repareren de cel."

Bieden jullie dan bepaalde garanties dat ik een accu krijg met een bepaalde state of health?

"Nee, zulke garanties over de state of health geven we niet. Maar klanten die ontevreden zijn over een accu, kunnen deze natuurlijk altijd weer inwisselen. Daardoor hoef je je bij ons concept juist geen zorgen meer te maken over de accu."

NIO's line-up in Nederland, van links naar rechts: de ET5, ET5 Touring, EL6, ET7, EL7 en EL8

Je hebt het eerder gehad over de upgrades van een accu. Eerst kon de 100kWh-accu bijvoorbeeld met 125kW opladen, later werd dit met nieuwere 100kWh-accu's 180kW, inmiddels kan het in de EL8 met 240kW. Met de Power Swap Stations kunnen automobilisten die nu een 125kW-accu hebben, straks een gratis upgrade naar een 180kW-accu krijgen. Maar kan het ook niet andersom? Dat je een 180kW-accu inwisselt voor een exemplaar dat met maximaal 125kW kan opladen?

"Ja, dat kan. Maar elke nieuwe NIO-auto die we met 100kWh-accu maken en op de markt brengen, zorgt er weer voor dat er een extra 180kW-100kWh-accu op de markt is. Zo wordt 'het risico' op een 125kW-accu dus kleiner."

Weet ik als bestuurder van tevoren of ik een 120kW- of 180kW-accu krijg?

"Nee. Maar je kunt de accu natuurlijk altijd weer omwisselen als je toch een 180kW-accu wilt."

Een ander voordeel van de Power Swap Stations, dat je eerder noemde, is de mogelijkheid om het net te ontlasten. Hoe zit dat in de praktijk? Werkt dat al?

"De Power Swap Stations doen sowieso al aan load balancing, ook al enkele maanden in Nederland. Daarbij passen we de stroomsterkte van het accuwisselstation aan op basis van de beschikbaarheid van groene energie en voorkomen we dat het net overbelast wordt. Daarnaast willen we het op termijn mogelijk maken om energie terug te leveren aan het net op momenten dat er juist weinig aanbod is van groene energie. Het idee is dan dat wij lokale zonne-energie opslaan om deze op een later moment te kunnen terugleveren. Dat zien we als een extra voordeel van ons concept, naast het gemak voor de bestuurder."

Dat terugleveren, wanneer gaan we dat zien?

"Daar hebben we in Denemarken al een overeenkomst voor afgesloten. We hopen dat we de negen stations snel hiervoor kunnen inzetten. In Duitsland willen we dit ook snel doen, Nederland volgt later dit jaar. Ook hiervoor hebben we bijvoorbeeld toestemming nodig van autoriteiten, waardoor dit tijd nodig heeft."

Maar dat terugleveren, is dat niet juist tegenstrijdig met het concept van de accuwisselstations? Het gaat er immers om dat auto's met volle accu's kunnen wegrijden. Dan kan je die accu niet gebruiken om terug te leveren aan het net, toch?

"Dat terugleveren zal vooral helpen bij het opvangen van korte momenten wanneer er meer vraag is dan aanbod. Dan moet je denken aan vijf minuten, bijvoorbeeld. Daar hebben we genoeg accucapaciteit voor, ook om voldoende capaciteit over te hebben voor NIO's. Maar daarnaast hebben we als NIO wel een beeld van hoe onze accu's gebruikt worden. Op rustigere momenten, wanneer we meer dan genoeg accu's over hebben, zouden we accu's meer kunnen ontladen om in te zetten voor het energienet. We plaatsen bovendien steeds meer accu's in onze Swap Stations; nu passen er 21 accu's in een wisselstation. We kunnen onze buffer dus flexibel inzetten. Ik denk dat we de wisselstations zo kunnen inzetten dat we zowel onze klanten als het energienet kunnen helpen."

'Iedereen kan zien dat we geen subsidie krijgen van de Chinese overheid. Alles blijft voor ons daarom vooralsnog hetzelfde. We blijven investeren, ook in Europese accuwisselstations.' We moeten het ook nog over de Europese Unie hebben. Die besloot recent een extra importheffing op te leggen aan Chinese elektrische auto's. Voor NIO zou het uitkomen op 21 procent extra heffing. Jullie hebben al aangegeven dat jullie blijven doorgaan met het verkopen van auto's, maar heeft dit ook gevolgen voor jullie plannen voor accuwisselstations? Die zijn immers niet gratis om te plaatsen, terwijl het nu wellicht lastiger te voorspellen is of je die nog wel terugverdient.

"We geloven nog steeds in Europa; we blijven in Europa. Het is nu vooral afwachten op extra onderzoek van de Europese Unie. Die heeft namelijk nog geen onderzoek gedaan naar ons, maar alleen naar enkele andere Chinese autofabrikanten en heeft op basis daarvan een importtarief voor ons bepaald. We zijn een beursgenoteerd bedrijf en alle financiële cijfers zijn inzichtelijk; iedereen kan zien dat wij geen subsidie krijgen van de Chinese overheid. Daarnaast moeten Europese lidstaten er nog over stemmen ... Niets is zeker. Alles blijft daarom voor ons vooralsnog hetzelfde. We blijven gaan, we blijven investeren, ook in accuwisselstations."

Bannerafbeelding: het negende Power Swap Station van NIO in Amsterdam