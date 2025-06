Hedin gaat NIO-EV's verkopen in België maar zegt niks over accuwissels

Autoverkoper Hedin gaat NIO-auto's verkopen in België en Luxemburg. Het bedrijf start de Belgische verkoop in september. Het is niet duidelijk of de EV's ook deel kunnen nemen aan NIO's accuwisselsysteem.

Hedin gaat verschillende NIO-modellen verkopen, waaronder twee suv's, een sedan en een stationwagen, evenals de firefly-hatchback. Hedin spreekt in het persbericht niet over de accuwissels van NIO. Het is dan ook niet duidelijk of de accu's van de auto's gewisseld kunnen worden. Tweakers heeft Hedin hierover vragen gesteld. NIO zegt tegen Tweakers dat het aan Hedin is om te bepalen hoe de auto's verkocht gaan worden. Prijzen zijn ook nog niet bekend.

NIO is een Chinese autofabrikant die als enige in Europa auto's aanbiedt met verwisselbare accu's. Deze accu's zijn in accuwisselstations te verwisselen voor een (bijna) vol exemplaar, mits de accu gehuurd is en niet gekocht. De accu kan ook voor een groter exemplaar verwisseld worden, bijvoorbeeld voor een langere vakantie. NIO heeft sinds eind vorig jaar een accuwisselstation in België. Tweakers sprak vorig jaar met NIO over de Power Stations.