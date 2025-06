AMD Radeon RX 9060 XT is een derde sneller dan voorganger volgens eerste review

Een reviewer heeft vroegtijdig testresultaten gedeeld van AMD's Radeon RX 9060 XT 16GB. Die worden pas op 4 juni verwacht, gevolgd door de officiële releasedatum van 5 juni. De RDNA 4-gpu blijkt een derde sneller dan de RX 7600 XT.

Het gaat om een review van het Britse eTeknix, die inmiddels alweer offline is gehaald. Onder meer X-gebruiker Johnhughes1993 heeft enkele screenshots gemaakt en doorgestuurd naar VideoCardz. Daarop zijn de gemiddelde prestaties te zien in tien games, op 1080p en 1440p.

Volgens deze testresultaten is de RX 9060 XT 16GB goed voor gemiddeld 187fps in 1080p, gevolgd door 134fps in 1440p. Dat is nagenoeg hetzelfde resultaat als de RX 7700 XT in full-hd, terwijl de RDNA 3-videokaart gemiddeld 3,7 procent sneller is in 1440p. Ten opzichte van zijn voorganger, de RX 7600 XT, is de RX 9060 XT 16GB 35 procent sneller in beide resoluties.

Wat de concurrentie betreft, is de nieuwe RDNA 4-gpu 3,7 procent langzamer dan Nvidia's RTX 5060 Ti 16GB in 1080p. In 1440p loopt het verschil uit en is de RX 9060 XT 16GB 5,7 procent trager. Opvallend is dat de AMD-gpu in beide resoluties betere 1% low fps-waarden behaalt: 3,5 procent meer in 1080p en 7,8 procent meer in 1440p.

AMD kondigde de Radeon RX 9060 XT formeel aan op 21 mei, tijdens de Computex in Taiwan. Deze gpu heeft met 32 compute-units precies de helft van het aantal rekeneenheden van de RX 9070 XT. De kaart komt beschikbaar in varianten met 8GB en 16GB GDDR6-geheugen, die los van de hoeveelheid geheugen verder precies dezelfde specs leveren. Beide varianten komen uit op 5 juni, met een adviesprijs van respectievelijk 299 en 349 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op 318 en 371 euro.