Gerucht: volgende AMD-gpu's ondersteunen HDMI 2.2, maar maximaal op 80Gbit/s

AMD's volgende generatie gpu's gaat voor het eerst HDMI 2.2 ondersteunen. Dat claimt Kepler_L2, een betrouwbare AMD-leaker. De leaker zegt wel dat de maximale bandbreedte vermoedelijk 80Gbit/s bedraagt, in plaats van de 96Gbit/s die de HDMI-standaard toelaat.

Kepler_L2 schrijft op sociale media dat de volgende AMD Radeon-gpu's HDMI 2.2 ondersteunen in twee modi: 64Gbit/s en 80Gbit/s. Ondersteuning voor de maximumbandbreedte van 96Gbit/s lijkt dus te ontbreken in de aanstaande gpu's, die een architectuur met de codenaam gfx13 krijgen; de huidige RDNA 4-architectuur uit de RX 9000-serie staat intern ook wel bekend als gfx12.

De leaker geeft geen verklaring voor het ontbreken van 96Gbit/s-ondersteuning. Kepler maakt ook geen onderscheid tussen eventuele Radeon- en Radeon PRO-videokaarten. Die eerste zijn bedoeld voor consumenten, terwijl die laatste juist zijn bedoeld voor professionals en workstations. AMD beperkte de DisplayPort 2.1a-bandbreedte in zijn RX 7000- en RX 9000-consumenten-gpu's, terwijl de PRO-varianten wel de volledige standaard ondersteunden, merkt VideoCardz op.

Het HDMI Forum kondigde HDMI 2.2 in januari aan tijdens de CES. De standaard krijgt dus maximale bandbreedtes van 96Gbit/s, een verdubbeling ten opzichte van HDMI 2.1. Deze bandbreedte moet in theorie 4k-resoluties op 480Hz mogelijk maken, naast 8k60-beeld zonder compressie of chroma subsampling. De standaard wordt eind dit jaar verwacht. AMD's gpu's zullen wat langer op zich laten wachten, aangezien de Radeon RX 9000-serie pas enkele maanden op de markt is.

Yes, but it seems AMD will only support up to 80G with gfx13