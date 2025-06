Midjourney introduceert zijn eerste AI-videogenerator

AI-dienst Midjourney komt met een model dat video's kan genereren. Het model laat gebruikers korte videofragmenten maken op basis van plaatjes. De functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een abonnement.

Midjourney laat weten dat zijn eerste videomodel per direct beschikbaar is voor betalende gebruikers. Gebruikers kunnen de functie gebruiken door een afbeelding te uploaden naar Midjourney of een plaatje te genereren via de dienst. Nadat ze dat gedaan hebben, verschijnt een 'animate'-knop in beeld. Die zet het plaatje om in een video van vijf seconden, waarbij het geüploade plaatje dient als eerste frame in de video.

In de automatische modus voegt het videomodel enkel wat beweging toe aan het beeld, maar gebruikers kunnen ook handmatige prompts toevoegen met specifiekere instructies. Er zijn ook opties waarmee gebruikers de hoeveelheid beweging kunnen afstellen. Het eindresultaat kan vier keer verlengd worden met vier seconden, tot een maximumlengte van 21 seconden. Midjourney noemt dit eerste model vanuit technisch oogpunt 'een opstapje' en zegt dat de videogenerator in de toekomst beter zal worden.

Er is een abonnement nodig om de functie te gebruiken. Het goedkoopste Midjourney-abonnement kost op het moment van schrijven tien dollar per maand. Voor dat bedrag kunnen gebruikers gemiddeld rond de 200 stilstaande afbeeldingen maken. Midjourney rekent tot acht keer meer voor video's dan voor afbeeldingen. Volgens de dienst kost een seconde aan video ongeveer evenveel als één stilstaand plaatje.