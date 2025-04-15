Google brengt AI-videogenerator Veo 2 uit voor Gemini Advanced en Whisk

Google brengt de AI-videogenerator Veo 2 uit voor afnemers van een abonnement op Gemini Advanced en Whisk via Google One AI Premium. De beeldgenerator was tot dusver alleen onder een kleine groep gebruikers beschikbaar.

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Afnemers van Gemini Advanced kunnen via de tool het model Veo 2 selecteren, zo legt Google uit. Hoewel het model beelden in een 4k-resolutie kan genereren, ondersteunt de AI-beeldgenerator voor Gemini Advanced vooralsnog alleen clips van 8 seconden in 720p. De beelden, standaard in een beeldformaat van 16:9, worden in een mp4-bestand geleverd. De beelden kunnen ook direct op platforms als TikTok en YouTube Shorts gedeeld worden.

Google laat weten dat er een maandelijkse limiet is van het aantal video's dat een gebruiker kan genereren. Het is niet duidelijk wat de limiet is, maar het bedrijf belooft gebruikers op de hoogte te stellen wanneer het 'tegoed' bijna op is.

Daarnaast gebruikt de tool Whisk voortaan Veo 2 om beelden te animeren. Whisk Animate is een nieuwe functie voor het Google Labs-experiment waarbij gebruikers door middel van prompts een afbeelding om kunnen laten zetten naar video's van acht seconden. Whisk ondersteunde eerder al het combineren van verschillende afbeeldingen door middel van Veo.