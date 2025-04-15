Google brengt AI-videogenerator Veo 2 uit voor Gemini Advanced en Whisk

Google brengt de AI-videogenerator Veo 2 uit voor afnemers van een abonnement op Gemini Advanced en Whisk via Google One AI Premium. De beeldgenerator was tot dusver alleen onder een kleine groep gebruikers beschikbaar.

Whisk Animate
Klik voor een .gif.

Afnemers van Gemini Advanced kunnen via de tool het model Veo 2 selecteren, zo legt Google uit. Hoewel het model beelden in een 4k-resolutie kan genereren, ondersteunt de AI-beeldgenerator voor Gemini Advanced vooralsnog alleen clips van 8 seconden in 720p. De beelden, standaard in een beeldformaat van 16:9, worden in een mp4-bestand geleverd. De beelden kunnen ook direct op platforms als TikTok en YouTube Shorts gedeeld worden.

Google laat weten dat er een maandelijkse limiet is van het aantal video's dat een gebruiker kan genereren. Het is niet duidelijk wat de limiet is, maar het bedrijf belooft gebruikers op de hoogte te stellen wanneer het 'tegoed' bijna op is.

Daarnaast gebruikt de tool Whisk voortaan Veo 2 om beelden te animeren. Whisk Animate is een nieuwe functie voor het Google Labs-experiment waarbij gebruikers door middel van prompts een afbeelding om kunnen laten zetten naar video's van acht seconden. Whisk ondersteunde eerder al het combineren van verschillende afbeeldingen door middel van Veo.

Google Veo 2-voorbeeld
Klik voor een .gif. Prompt: Een brede, langzaam pannende opname van een enorme gletsjergrot, badend in een griezelig schemerlicht. Bleek cyaan licht filtert van bovenaf en verlicht bevroren snoepfiguren in de ijswanden. Twee figuren in witte exosuits, met de lichten van hun helmen die stralen
werpen, ploeteren door het midden. Leg de schaal en stilte van de grot vast.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 19:36 30

15-04-2025 • 19:36

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Reacties (30)

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Westpjotr 15 april 2025 20:19
Ik wacht op de eerste korte films (15-20 min) die volledig met deze ai-tools zijn gemaakt. In dit tempo wordt dat over een paar jaar een huiswerkopdracht op de middelbare school :+
BlaDeKke @Westpjotr15 april 2025 22:36
Ik word er persoonlijk niet warm van. Geen idee waarom je dit zou willen.
pietje63 @BlaDeKke15 april 2025 22:53
Volgende stap in tv kijken? Nu van lineair naar op verzoek. Straks “ik wil een film zien van 24 minuten waarin dit en dat gebeurt”.

Of “toon me de film Titanic maar dan met een random ander einde” (copyright technisch wat lastiger)

Of “vat de eerste 5 afleveringen van deze serie samen in 15 minuten, zodat ik daarna samen met mijn vriendin vanaf aflevering 6 verder kan kijken”

Ik zie genoeg mogelijkheden
BlaDeKke @pietje6315 april 2025 23:32
Op verzoek? Random rommel dat een algo je voorschotelt, of een managed library die voor je voorgekauwd wordt op wat een algo denkt dat je wil zien. Geen enkele nieuwe techniek is in de gebruiker zijn voordeel gebruikt. Waarom dit wel?
marcel50506 @BlaDeKke16 april 2025 11:25
Geen enkele nieuwe techniek is in de gebruiker zijn voordeel gebruikt.
Sinds de middeleeuwen zijn we er inderdaad vooral op achteruit gegaan. Al die techniek :( /s
BlaDeKke @marcel5050616 april 2025 13:48
Haha. Nee zo breed bedoelde ik het niet. Ik heb het over ai en algos in libraries en serveren van media.

Spotify een beetje. Maar uiteindelijk gaat alles richting TikTok.
https://rakhim.exotext.co...eally-want-a-faster-horse

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 16 april 2025 13:50]

Wouterie @pietje6316 april 2025 11:28
Zo veel leuke/nuttige mogelijkheden! Stel je voor dat je moeite hebt met lezen. Dan kun je een tekst laten voorlezen, maar je zou er ook een video of presentatie van kunnen laten maken. Handleidingen omzetten in een filmpje... of een oersaai verhaal razend interessant maken door het te visualiseren zonder dat je wekenlang op een zolderkamertje zit te ploeteren met veel te ingewikkelde software... Ja, laat maar komen!
Zorg @BlaDeKke16 april 2025 07:58
Persoonlijk denk ik dat het voor VR heel interessant kan zijn! Wandel door je stad maar dan 50 jaar terug in de tijd. Volg een levensecht gevecht in het Colloseum a la Gladiator?

Denk dat het daar nog iets te ver weg zal zijn. Zal wel eerst worden gebruikt voor reclames, social media (shorts) en zal zo vast verder worden opgeschaald

Voldoende mogelijkheden lijkt mij!
KennethDC @Zorg16 april 2025 09:18
Je hebt nog altijd mensen met expertise nodig om er iets samenhangend in te krijgen dat echt de moeite is. Vergelijk het met een website maken via Dreamweaver, naar een front-end ontwikkelaar met UX/ UI kennis. Die laatste is getraind en heeft ervaring met wat wel/ niet werkt. Bijgevolg wordt dankzij verbetering van tooling het leven eenvoudiger voor ontwikkelaars, maar alsnog heb je ze nodig omdat de vakgebieden wel meer inhouden dan het technisch uitwerken van iets. Enkel kunnen ze door een verhoogde productiviteit voortaan meer werk verzetten.
Zorg @KennethDC16 april 2025 21:19
Klopt, het zal zeker niet zo zijn dat elke jandoedel opeens een oscar winnende film kan gaan maken. Maar creativiteit kan door meer mensen gebruikt worden omdat ze minder gehinderd worden door de techniek.
djwice
@Westpjotr15 april 2025 21:30
Laatste frame als startframe voor de volgende geven?
YoghurtSociety @djwice15 april 2025 22:25
Shots in films zijn vaak korter dan 8 seconden, dus zou al niet onmogelijk moeten zijn
djwice
@YoghurtSociety15 april 2025 22:59
Trouwens ik dacht ineens met die grote context window, kun je gewoon vragen om de aansluitende scène met het filmpje als input.

15*60/8 = wel minimaal 113 shots bedenken en regisseren plus re-takes.
Dus het blijft ook echt wel een flink werkje om 15 minuten goede kwaliteit film te maken.
Uiteraard kun je dat deels door een agent laten doen. Als je die goed kunt aansturen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 15 april 2025 23:03]

ErikT738 @Westpjotr15 april 2025 22:14
Ik zie al regelmatig AI videoclips op YouTube langskomen die er best goed uitzien. Als we in dit tempo door gaan kunnen er binnenkort inderdaad volledige films mee worden gemaakt.
iqcgubon @ErikT73816 april 2025 08:22
Die allemaal met 0,0 ziel en passie gemaakt zijn. Nee bedankt. Films is een kunstvorm, laat kunst nu het laatste zijn waar een AI zich mee moet bezighouden. Laat dat nu net hetgeen zijn wat ons mens maakt. Maar nee, om een of andere reden zijn we net daar volop aan het inzetten. Ik vind dit gewoon triestig.
KennethDC @iqcgubon16 april 2025 09:20
't Is niet omdat iets voortaan eenvoudiger te maken is, dat er ook minder hart en ziel inzit. Is dat bij elektronische muziek dan ook zo geweest, omdat je voortaan niet meer instrumenten moet leren bespelen?
ErikT738 @iqcgubon16 april 2025 08:54
Dat is gewoon bullshit. Het merendeel zijn filmpjes die met traditionele technieken nooit gemaakt zouden kunnen zijn, omdat het simpelweg te duur is en te veel tijd kost. Kijk deze eens bijvoorbeeld. Het is allemaal één grote grap en een reactie op de actualiteiten. Zonder AI zou dit gewoon niet kunnen bestaan, en zou degene die het bedacht heeft er hooguit een spotprent of webcomic van zijn idee kunnen maken.

AI geeft mensen met zonder geld, connecties en vaardigheden juist de mogelijkheid om hun creatieve ideeën met anderen te delen.

[Reactie gewijzigd door ErikT738 op 16 april 2025 08:58]

iqcgubon @ErikT73816 april 2025 09:10
En waarom zou pinguïn oorlog nooit gemaakt kunnen worden met traditionele CGI? Zo'n kortfilm kan recht uit Love Death Robots komen.

En wat zou er mis zijn met een simpele spotprent?Moet alles in video gepresenteerd worden? En sorry, maar "creatieve ideeën" hebben we allemaal. Alleen heb je nu geen talent en passie meer nodig om er iets mee te doen. When everyone's an artist, no-one is. Deze AI werken zijn leuk, maar niks waard en creatief dood.
ErikT738 @iqcgubon16 april 2025 09:22
En waarom zou pinguïn oorlog nooit gemaakt kunnen worden met traditionele CGI? Zo'n kortfilm kan recht uit Love Death Robots komen.
Omdat het een directe reactie is op het feit dat Trump heffingen oplegt aan een eiland waar enkel pinguins leven. Als je zoiets traditioneel moet produceren ben je minstens een jaar verder. Daar komt nog bij dat niemand met ook maar een greintje verstand zo'n project, wat miljoenen zou kosten om te maken, ooit goed zou keuren.

En ja, creatieve ideeën hebben we allemaal. Is het niet fantastisch dat je geen talent of geld meer nodig hebt om deze te delen? Het gebrek aan passie is gewoon onzin, want om een dergelijke video te maken moet je nog steeds tijd en aandacht investeren.
When everyone's an artist, no-one is.
Waarom zou je zoiets als kunst onbereikbaar willen maken voor iedereen die niet duizenden uren kan investeren om een talent te ontwikkelen, of het geld heeft om iets te laten maken door iemand die dat al heeft gedaan? Is fotografie of moderne kunst ook geen echte kunst, omdat iedereen met een camera of een banaan en een rol duct-tape het zou kunnen maken?
iqcgubon @ErikT73816 april 2025 22:59
Is het niet fantastisch dat je geen talent of geld meer nodig hebt om deze te delen?
Nee. Zoals ik zei: dan is het niks meer waard. "Sonichu" heeft meer waarde dan AI generated meuk.

Niet iedereen met een camera is een fotograaf. Talent, oog voor compositie, licht,...

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 16 april 2025 23:00]

ErikT738 @iqcgubon17 april 2025 08:24
Dus als je rekening houdt met compositie en licht en dergelijke voordat je met je machine een plaatje maakt dan is het wel kunst? Want dat kan met AI. Of gaat het om het ongrijpbare "talent" van de artiest en de "ziel" van een werk? Mijns inziens maakt het niet uit of je een kwast, een tablet, een camera, een rol tape en een banaan of AI gebruikt om kunst te maken. Het gaat uiteindelijk om het resultaat en de gedachte achter een werk.
ruben 15 april 2025 20:00
Maar nog niet beschikbaar in Nederland, je kan je alleen inschrijven.
Westpjotr @ruben15 april 2025 20:33
Als ik dit lees lijkt het toch ook echt in Nederland te komen....https://gemini.google/advanced/?hl=nl
Chris4554 @ruben16 april 2025 08:32
Via Vertex AI kun je het in NL gebruiken hoor. Werkt best leuk, maar het blijft natuurlijk overduidelijk AI
Kabs007 @Chris455416 april 2025 14:09
Alleen moet je er wel voor betalen dan.
TTheuns 15 april 2025 20:48
Veo. Video zonder de identiteit?
theunevers 15 april 2025 22:45
Via VPN werkt Whisk ook in Nederland. Ik heb Gemini premium (zat bij mijn telefoon). Maar wanneer ik een plaatje wil laten animeren komt er een melding dat ik mijn Google One abonnement moet upgraden.. :(
TweakerVincent 15 april 2025 23:35
Ik ben overgestapt van betaald chatgpt plus naar Google Gemini 2.5 pro. wbt coding is die echt superieur tov chatgpt.

Ik verwacht van deze mogelijkheid ook veel! Interessant dat Google weer meedoet :)
Noobie2010 16 april 2025 11:21
Sinds het uitbrengen van Deepseek ergens eind Februari merk ik dat al deze AI bedrijven een hoop spullen de markt op gooien. Het lijkt niets anders dan een ordinaire grote data grab door deze bedrijven die onder het mom van een lopende pilot actief data minen.
Die AI videos zijn niet om aan te zien: een collectie beelden zonder enige vorm van emotie (kijk maar naar de coca cola reclame van afgelopen jaar).
rickvdvulkaan 21 april 2025 00:27
Ooit leek het erop dat robots ons in het werk konden helpen zodat we meer tijd hadden voor hobbies, naar nu lijkt het precies andersom. Ze nemen onze hobbies over zodat we ons kunnen focussen op het werk.

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