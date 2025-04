'Google wil geplande taken aan Gemini toevoegen'

Het lijkt erop dat Google een nieuwe functie aan Gemini wil toevoegen: Scheduled actions. Dat blijkt uit screenshots die zijn opgedoken. Dankzij de nieuwe functie kunnen gebruikers de AI-chatbot op een later moment acties laten uitvoeren.

X-gebruiker TestingCatalog heeft een screenshot gepubliceerd waarin de functie wordt gedemonstreerd. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een herinnering instellen en daarbij gekoppelde prompts laten uitvoeren. In het Instellingen-menu kunnen alle geplande taken vervolgens worden weergegeven. Gemini Canvas, de tekstverwerkingstool van de AI-bot, zou volgens TestingCatalog ook enkele nieuwe snelle acties krijgen, zoals de mogelijkheid om de toon van de schrijfstijl aan te passen. Het is niet duidelijk wanneer Google de nieuwe functies zal uitrollen.