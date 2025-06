Google introduceert Gemini 2.5-redeneermodellen voor 'complexere problemen'

Google introduceert Gemini 2.5, dat ontworpen is om 'complexere problemen aan te pakken' en in staat is om door te denken voor het reageert, om zo betere antwoorden te bieden. De experimentele versie van Gemini 2.5 Pro komt als eerste AI-model van de 2.5-familie beschikbaar.

De techgigant zegt met Gemini 2.5 een nieuw prestatieniveau te hebben bereikt door een 'aanzienlijk verbeterd basismodel te combineren met verbeterde post-training'. De Gemini-modellen leggen extra nadruk op redeneren, waarbij taken stap voor stap verwerkt worden, waardoor de modellen betere antwoorden kunnen geven op complexe vragen. Het nieuwe model wordt in de toekomst standaard gebruikt voor alle Gemini-toepassingen.

Gemini 2.5 Pro Experimental is Googles geavanceerdste model voor complexe taken, dat volgens het bedrijf beschikt over sterke redeneer- en codeermogelijkheden. De techgigant claimt dat Gemini 2.5 Pro de AI-modellen van concurrenten zoals OpenAI, Anthropic en DeepSeek voorbijstreeft in benchmarktests, onder meer op het gebied van begrip, wiskunde en coderen. Google geeft een demonstratie in een YouTube-video.

In Humanity's Last Exam behaalt Gemini 2.5 Pro Experimental een score van 18,8 procent, waar o3-mini van OpenAI een score van 14 procent haalt en DeepSeek R1 een score heeft van 8,6 procent. Dit zijn ook redeneermodellen. Volgens Google DeepMind-ceo Demis Hassabis is Gemini 2.5 Pro bovendien de nummer 1 op benchmarkplatform LMArena, met 39 Elo-punten meer dan andere AI-modellen.

De Gemini 2.5-modellen zijn multimodaal, wat inhoudt dat ze niet alleen tekst kunnen interpreteren, maar ook audio, afbeeldingen, video en programmeercode. Volgens Google biedt Gemini 2.5 Pro momenteel contextvensters van één miljoen tokens en worden dat er binnenkort twee miljoen. Gemini 2.5 Pro Experimental is nu beschikbaar in Google AI Studio en de Gemini-app voor Advanced-gebruikers. Binnenkort is het model ook beschikbaar in Vertex AI.

Update, 14.54 uur - Toegevoegd dat de modellen in de toekomst standaard gebruikt worden voor alle Gemini-toepassingen.